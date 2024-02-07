Женщина хочет установить справедливость.

Америиканская актриса и модель Джина Карано подала в суд на компанию Disney и студию "Lucasfilm" за скандальное увольнение из сериала "Мандалорец". Об этом пишет издание Variety.

В иске актриса обвиняет "Lucasfilm" в неправомерном увольнении и дискриминации, а также требует восстановить ее как исполнительницу роли Кары Дюн и хочет компенсацию в размере 75 000 долларов (это примерно 3 миллиона гривень).

Интересно, что финансовую и юридическую поддержку ей согласился оказать миллиардер Илон Маск. Известно, что мужчина сам имеет конфликты с главой Disney Бобом Айгером.

Видео дня

"В знак приверженности X Corp. свободе слова, мы с гордостью оказываем финансовую поддержку иску Джины Карано, давая ей возможность добиваться восстановления своих прав на свободу слова и способности работать без запугивания, притеснений или дискриминации", - написали в заявлении представители Маска.

Что известно о конфликте

В феврале 2021 года в соцсетях Джина Карано высказала мнение, что сегодня быть в США республиканцем - все равно, что быть евреем в Германии во время Холокоста. Позже пост был удален, но эта позиция не понравилась руководству сериала "Мандалорец".

Впоследствии представители "Lucasfilm" предоставили в СМИ заявление о том, что студия не планирует больше сотрудничать с Джиной после ее публикации в соцмерже. Актрису срочно уволили.

Поговаривали, что компания Disney давно искала повод для увольнения Карано. Позже сама женщина рассказала о давлении со стороны кинокомпании, которые якобы просили ее публично извиниться за свои высказывания в посте.

Напомним, ранее актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма "Черная вдова".

Вас также могут заинтересовать новости: