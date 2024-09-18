Он в последний момент отказался от роли.

Шотландский актер Джеймс Мак-Эвой, который известен по фильмам "Люди Икс: Первый Класс", "Сплит" и "Дэдпул 2", сделал неожиданное признание. Оказалось, что он мог бы сыграть в фильме о Гарри Поттере. Об этом пишет издание Mirror.

Джеймс рассказал, что на ранних этапах своей карьеры он пробовался на роль молодого волшебника Лорда Волан-де-Морта в "Гарри Поттер и Философский камень".

"Я прошел кастинг, мне предложили огромные деньги и фиксированный контракт, причем мне почти не нужно было ничего делать. Нас было 10 актеров и, по моему мнению, создатели ленты хотели иметь возможность выбрать среди нас позже", - вспомнил Мак-Эвой.

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Однако агент актера Рут Янг был против его участия в съемках. Причиной стал контракт, по которому Джеймс не мог больше нигде сниматься ближайшие полгода. Тогда он сказал ему так:

"Абсолютно нет. Не делай этого. Мы пойдем делать что-то другое".

К слову, роль Тома Редла, который потом стал Лордом Волан-де-Мортом в конце концов сыграли несколько актеров. В частности, ими стали: Гиро Файнс-Тиффин, Рэйф Файнс, Кристиан Коулсон и Фрэнк Диллейн.

Напомним, недавно известный актер Гэри Олдман сделал неожиданное заявление относительно будущего сериала о "Гарри Поттере".

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