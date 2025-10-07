7 октября по народным приметам нужно быть осторожными со словами.

Дата 7 октября важна для верующих, поскольку они чествуют известных святых. В мире наступает одно профессиональное торжество, а по народным обычаям принято готовиться к зиме. Мы собрали самые важные сведения о том, какой сегодня праздник в нашей стране и на всей планете, и какие действия под строгим запретом.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

В сегодняшнюю дату стоит поздравить всех знакомых, которые работают на почте, поскольку наступает Всемирный день почтальона.

Также 7 октября отмечается День хлопка и хлопковых изделий. Для многих развивающихся стран эта промышленность является основным источником заработка миллионов людей.

Менее известные международные праздники сегодня - День против облысения, День борьбы за достойную зарплату, День кофе-фраппе, День лысых мужчин.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в православных храмах воспевают преподобного Сергея Киево-Печерского и мучеников Сергия и Вакха. Им молятся о физических и душевных силах, избавлении от тягостных мыслей.

Если обратиться к старому календарю, то в нем 7 октября - праздник преподобного Феодосия Манявского и равноапостольной Феклы Ионийской.

Какой сегодня праздник в Украине

7 октября - дата рождения таких наших прославленных соотечественников: историка и библиографа Ольги Багалий-Татариновой, ученого Ивана Забияки, журналиста Александра Бутко и военнослужащего ВСУ, Героя Украины Бижана Шаропова.

Для нашей страны это будет обычный вторник. Нет сведений о том, чтобы наступал какой-либо праздник сегодня в Украине.

Какой праздник 7 октября в народе

Вот какие о сегодняшнем дне есть давние приметы:

ночные заморозки означают, что бабье лето точно закончилось;

если на дубах много желудей, то зима будет без мороза;

виноград плохо уродил - к холодной осени;

гром прогремел - в сентябре будет мало снега.

Очень удачным праздник сегодня считается для подготовки к зиме, приготовления консервации, посева озимых овощей. Наши предки начинали топить печи и доставали из кладовой теплые зимние вещи. Есть обычай на счастье - нужно надеть новую вещь, которую еще ни разу не носили.

Что нельзя делать сегодня

Зная, какой сегодня церковный праздник, не нарушайте его православные приметы: не сквернословьте, не жадничайте и воздержитесь от употребления алкоголя. Также по давним верованиям сегодня праздник, неудачный для планирования будущего и обсуждения секретов. Не стоит рассказывать другим о своих планах, иначе ничего не сбудется.

Вас также могут заинтересовать новости: