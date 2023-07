Топ-7 сериалов июля 2023: "Полный круг", "Благие знамения", "Основание", "Ведьмак" и не только

Июль выдался сравнительно скромным на сериальные релизы, но кое-что интересное все же отыскать можно. Среди новых сериалов наиболее заметным проектом является драма Стивена Содерберга "Полный круг" с Клэр Дэйнс и Зази Битц. Кроме того, можно будет посмотреть новые сезоны сериалов "Линкольн для адвоката", "Основание" и "Благие знамения". Завершится сериальный месяц финалом третьего сезона "Ведьмака", в котором фанаты шоу попрощаются с Геральтом в исполнении Генри Кавилла. Об этих и других сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов июля 2023 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

Линкольн для адвоката

The Lincoln Lawyer (США, Netflix, криминал/драма, 2 сезон, 1 часть – 6 июля)

Сериал, снятый на основе цикла романов Майкла Коннелли, рассказывает об успешном адвокате из Лос-Анджелеса Микки Холлере, оказавшемся без работы после аварии. Переживая не лучшие времена, он берется за дело об убийстве, чтобы вернуться в игру и сохранить свой "Линкольн". Это уже вторая экранизация романа – в 2011 году вышел одноименный фильм с Мэттью Макконахи в главной роли, однако в его основе лежала другая книга цикла. Второй сезон будет снят на основе еще одного романа Коннелли – The Fifth Witness.

Главную роль, как и в первом сезоне, исполнил мексиканский актер Мануэль Гарсиа-Рульфо ("Великолепная семерка", "Вдовы", "Шестеро вне закона").

Второй сезон сериала будет разделен на две части по пять эпизодов в каждой, которые выйдут 6 июля и 3 августа.

Вечеринка

The Afterparty (США, Apple TV+, детектив/комедия, 2 сезон, премьера – 12 июля)

В центре сюжета этого сериала – детектив Деннер, расследующая убийства. При этом шоу имеет оригинальную концепцию: убийства происходят на вечеринках, а в каждом из эпизодов дело рассматривается с точки зрения отдельного персонажа, чтобы в конце докопаться до истины.

Во втором сезоне главную роль снова сыграла Тиффани Хэддиш ("Гламурные боссы", "Холодный расчет"), а среди гостей вечеринки, на этот раз свадебной, оказались персонажи в исполнении Джона Чо ("Звездный путь", "Ковбой Бибоп"), Кена Джонга ("Мальчишник в Вегасе", "Безумно богатые азиаты"), Зака Вудса ("Кремниевая долина", "Офис"), Пола Уолтера Хаузера ("Я, Тоня", "Круэлла", "Черная птица") и других.

Всего во втором сезоне шоу будет десять эпизодов, первые два из которых выйдут 12 июля одновременно, а остальные – один раз в неделю.

Полный круг

Full Circle (США, Max, драма/детектив, 1 сезон, премьера – 13 июля)

Стивен Содерберг, известный нашему зрителю в первую очередь по работе над полнометражными кинохитами ("Трилогоия Оушена", "Эрин Брокович", "Супер Майк", "Удача Логана"), снова решил поработать на сериальном поприще.

Мини-сериал "Полный круг" сосредоточится на расследовании неудавшегося похищения, которое раскроет давние секреты, связывающие многие персонажи и культуры в современном Нью-Йорке.

Главные роли в шоу исполнили Зази Битц ("Дэдпул 2", "Джокер"), Клэр Дэйнс ("Родина", "Змей в Эссексе"), Тимоти Олифант ("Фарго", "Мандалорец"), Деннис Квейд ("Враг мой", "Послезавтра") и другие.

В сериале будет шесть эпизодов, которые будут выходить по два раз в неделю.

Чем мы заняты в тени

What We Do in the Shadows (США, FX, комедия/фэнтези/ужасы, 5 сезон, премьера – 13 июля)

В 2014 году одноименный новозеландский фильм авторства тогда еще мало известного Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, с ними же в главных ролях, довольно неожиданно стал всемирно известным хитом. Как итог, карьера Вайтити вышла на новый уровень (уже после он снял двух "Торов" и антифашистскую трагикомедию "Кролик Джоджо"), ну а сама история небольшой группы вампиров, живущих в современном мире и согласившихся на съемку документального фильма об их жизни, получила сериальную версию в США. При этом Вайтити остался продюсером проекта, а Клемент – автором идеи и режиссером отдельных эпизодов.

Разумеется, многие фанаты сразу начали сравнивать сериал с фильмом не в пользу первого. Однако, с другой стороны, общая у них только концепция – там совсем другие герои в исполнении других актеров и новые сюжетные линии, а сам сериал выдался по-своему интересным, получив положительные отзывы критиков и собственную мощную фанатскую базу.

Первые два эпизода нового сезона сериала выйдут одновременно 13 июля, всего их будет десять. Также уже известно, что сериал будет иметь шестой сезон.

Основание

Foundation (США, Apple TV+, драма/научная фантастика, 2 сезон, премьера – 14 июля)

События этого сериала, основанного на одноименном цикле романов Айзека Азимова, разворачиваются в Галактической Империи, которая охватывает весь Млечный Путь. Ученый Гэри Селдон предсказывает гибель этого государства и создает организацию "Основание", которая должна будет после этой катастрофы воссоздать цивилизацию. Это очень возмущает императора Галактики.

Главные роли в сериале исполняют Джаред Харрис ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Шерлок Холмс: Игра теней", сериалы "Безумцы", "Корона" и "Чернобыль"), Ли Пейс (трилогия "Хоббит", "Стражи Галактики", "Сумерки. Сага: Рассвет – Часть 2") и Лу Ллобелл ("Поколение Вояджер").

Второй сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю.

Ведьмак

The Witcher (США, Польша, Netflix, фэнтези/приключения/драма, 3 сезон, 2 часть – 27 июля)

Первые пять эпизодов третьего сезона популярного фэнтези-сериала, снятого по мотивам цикла романов "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского, вышли в конце июня 2023 года, но самое интересное его создатели оставили на последние три серии, которые выйдут под конец июля.

В первой части сезона ведьмак-наемник Геральт из Ривии (Генри Кавилл) и его возлюбленная чародейка Йеннифэр (Аня Чалотру) пытались решать личные проблемы в отношениях, заниматься обучением их приемной дочери Цири (Фрейя Аллан) и, конечно же, противостоять новому большому злу и политическим иинтригам. Между тем, бард Лютик (Джои Бейти), похоже, нашел себе новое весьма неожиданное амурное увлечение и... до сих пор не издал новый большой хит.

Все три эпизода выйдут одновременно. Вероятно, в конце зрителей подведут к весьма противоречивой смене исполнителя главной роли – известно, что Генри Кавилл уйдет из сериала после третьего сезона, а в уже анонсированном четвертом сезоне его заменит австралийский актер Лиам Хемсворт ("Голодные игры").

Благие знамения

Good Omens (США, Великобритания, Prime Video, комедия/фэнтези, 2 сезон, премьера – 28 июля)

Это одно из самых долгожданных возвращений последних лет. Первый сезон этого сериала, основанный на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана, вышел еще в 2019 году и получил в основном положительные отзывы. Впрочем, понадобилось целых два года на то, чтобы создатели шоу объявили о его продолжении, и еще два года на его выпуск.

В центре сюжета сериала – демон Кроули и ангел Азирафаил, которые настолько полюбили жизнь на Земле, что объединились, чтобы предотвратить приход Антихриста и финальную битву между Раем и Адом, угрожающие существованию Земли.

Главные роли в шоу исполнили Дэвид Теннант ("Доктор Кто", "Бродчорч", "Джессика Джонс") и Майкл Шин ("Другой мир", "Фрост против Никсона", "Ночные звери"). Также в сериале задействованы Миранда Ричардсон ("Сонная Лощина", франшиза "Гарри Поттер"), Брайан Кокс ("Троя", "Люди Икс 2"), Ник Офферман ("Последние из нас", "Фарго") и многие другие звездные камео.

Второй сезон шоу будет состоять из шести эпизодов, все из которых выйдут одновременно.

***

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов июня 2023 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко