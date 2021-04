Звездная наставница Тина Кароль решила, что дальше с ней в проекте идет девушка с мощным голосом Юлия Тимочко, которую уже окрестили "украинской Адель".

И последней покорять сцену "Голоса страны-11" вышла команда певицы Тины Кароль. Далее, в полуфинал, с исполнительницей прошли лишь двое участников. Ими стали Екатерина Гладий и Юлия Тимочко.

Читайте такжеМила Нитич: Жаль людей, которые победили в шоу, и потом о них не слышалиЕкатерина Гладий - уникальная и мощная участница, которая начала свой путь на "Голосе" в команде MONATIK. Она - единственная из "краж", кто дошел до прямых эфиров. Девушка исполнила песню Океана Эльзы "Вище неба".

Второй член команды Тины в полуфинале - Юлия Тимочко, которую уже называют потенциальной победительницей шоу "Голос страны-11". Она в четвертьфинале исполнила песню "All the man that I need" W.Houston.

Автор: Ольга Робейко