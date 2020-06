Atlas Weekend-2021: организаторы назвали имя первого хэдлайнера

Участие подтвердил известный американский дуэт.

Организаторы крупнейшего фестиваля восточной Европы Atlas Weekend объявили имя первого хэдлайнера.

Читайте такжеUPark Festival перенесли на 2021 год из-за коронавирусаКак передает ТСН, свое участие на Atlas Weekend в следующем году подтвердил известный американский дуэт Twenty One Pilots.

Ранее УНИАН сообщал, что в этом году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса.

Фестиваль Atlas Weekend-2021 состоится во вторую неделю июля, с 6 по 11. Выступление Twenty One Pilots состоится в пятницу, 9 июля.

Twenty One Pilots – американский дуэт, который образовался в 2009 году и сейчас состоит из Тайлера Джозефа и Джоша Дана. Коллектив самостоятельно выпустил два альбома Twenty One Pilots в 2009 и Regional at Best в 2011.

