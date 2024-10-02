Стало известно, в какой картине снимется один из лучших актеров в истории.

Знаменитый британский актер, обладатель трех премий "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" в фильмах "Моя левая нога", "Нефть" и "Линкольн" Дэниел Дэй-Льюис, который 7 лет назад ушел на пенсию, объявил о возвращении в кино.

Ранее артист неоднократно подчеркивал, что устал от публичности и постоянных съемок. Став номинантом на премию Американской киноакадемии за работу над исторической картиной Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить", Дэниел заявил, что уходит из кино. С 2017 года артист почти не появлялся на публике, а о его жизни ничего не известно.

Как пишет издание Variety, неожиданно Дэй-Льюиса заметили во время съемок новой картины. Знаменитость вернулся к актерству благодаря своему сыну. Дело в том, что сын звезды - режиссер Ронан Дэй-Льюис - сейчас работает над своим дебютным фильмом "Анемона". Поэтому, он предложил звездному отцу сняться в его ленте. Более того, стало известно, что Дэниел выступил также сценаристом "Анемоны".

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Пока сюжет ленты держат в тайне, но известно, что фильм "будет исследовать запутанные отношения между родителями, сыновьями и братьями, а также динамику семейных связей".

Производством картины занимается компания Focus Features. Ее глава Питер Куявски в заявлении для прессы высказался о Ронане, как о талантливом режиссере, а также добавил, что с нетерпением ждет премьеры ленты в мировом прокате.

"Мы очень рады сотрудничать с блестящим визуальным художником Ронаном Дэй-Льюисом над его первым полнометражным фильмом вместе с Дэниелом Дэй-Льюисом, как его творческим соавтором. Они написали действительно исключительный сценарий и мы с нетерпением ждем возможности донести их общее видение до зрителей вместе с командой Plan B", - отметил Куявски.

К слову, среди известных работ Дэй-Льюис фильмы "Последний из могикан" (1992), "Боксер" (1997), "Банды Нью-Йорка" (2002). В 2017 году вышла последняя лента с участием актера - "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона. Стоит указать, что кроме многочисленных кинопремий, Дэниела в 2013 году также признали одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.

Напомним, ранее звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис завершил карьеру из-за расстройства речи. У актера диагностировали неизлечимую болезнь.

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