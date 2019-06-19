"Художественный выбор и ошибки": сценарист "Чернобыля" объяснил исторические неточности в сериале

Он отметил, что некоторые вещи в сериале даже не ошибки, а «разные версии того, что произошло».

Продюсер и сценарист мегапопулярного телесериала «Чернобыль» от студии НВО Крейг Мезин объяснил, почему в фильме есть отступления от хронологии и неточности в отношении фактажа.

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В интервью ТСН он отметил, что отступление от хронологии, в частности, связано с тем, что нужно было вместить два года истории в пять часов экранного времени. Однако, по его словам, ошибки в постановке тоже присутствуют.

«Есть выборы, есть ошибки. Художественный выбор - это решение отступить от реальной хроники, чтобы иметь возможность рассказать историю. Потому что мы вмещаем два года истории в пять часов экранного времени. Например, мы сознательно изменили время, когда разбился вертолет, иначе это выпадало бы из нашего рассказа. И мы, кстати, рассказываем о таких выборах - я специально записал подкаст, который можно посмотреть после сериала, чтобы объяснить, что именно и зачем было изменено. Я считаю это важным, здесь у меня нет никаких тайн», – сказал Мезин.

Он отметил, что некоторые вещи в сериале даже не ошибки, а «разные версии того, что произошло».

«Вокруг Чернобыля очень много противоречивых нарративов. Например - относительно шахтеров. В "Чернобыльской молитве" (книга белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич) есть упоминание о шахтерах, которые раздеваются догола. Я взял это оттуда. Другие люди говорят: такого не могло быть, что же, это просто разные взгляды. Точнее, разные воспоминания. Но суть в том, что я этого не придумал, я бы такого не придумал. Но есть и ошибки. Их немного, в основном, это либо сознательный художественный выбор, или разные мысли. Но я благодарен людям, которые смотрят сериал и разбирают его на мелкие детали. Я не боюсь ошибаться. Я не боюсь оказаться не правым в чем-то», – признался продюсер.

«Что я могу сказать наверняка: мы очень, очень, очень сильно старались, чтобы не ошибаться. Потому что небольшие детали - это способ отдать дань уважения людям и их памяти, почтить их культуру. Мы очень хотели, чтобы все было настоящим, чтобы люди, которые смотрят сериал в Украине и Беларуси могли сказать: да, мы ездили именно на таких машинах, мы носили такую одежду, из таких классов нас забирали и так далее», – добавил Мезин.