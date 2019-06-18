Самый рейтинговый сериал "Чернобыль" от HBО покажут в Украине: где и когда смотреть

Сериал из 5 серий рассказывает историю о техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Сериал "Чернобыль" от HBO, который стал самым рейтинговым телевизионным сериалом в рейтинге IMDb, покажут сегодня, 18 июня в 20:45, на телеканале "1+1".

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Проект из 5 серий «Чернобыль» описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто испытал самый радиоактивного облучения. Снятие проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы.

Создателем и сценаристом "Чернобыля" выступил Крэйг Мазин, а режиссером - Йохан Ренк. Роли исполнили Джаред Харрис ("Шерлок Холмс: Игра теней"), Стеллан Скарсгорд ("Невыносимая легкость бытия"), Эмили Уотсон ("Анна Каренина"), Пол Риттер ("Квант милосердия") и другие.

18 июня выйдут 1-2 серии, 19 июня - 3-4 серии, и 20 июня выйдет заключительная 5 серия.

Как сообщал УНИАН, сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.