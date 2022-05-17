Какой праздник отмечали наши предки и чем особенна неделя после Троицы - узнайте в материале УНИАН.

"Семик", "Зеленые святки", "Троица усопших" или "Русалии" - это все названия одного и того же праздника, который отмечается перед Троицей. Наши предки в эту дату прощались с весной и встречали лето, выполняя разные обряды. УНИАН расскажет, когда в этом году отмечается Семик 2022.

Ранее мы напоминали, когда Троица в 2022 году.

Зеленые святки 2022 - дата и история

Праздник этот начали отмечать еще до прихода христианства. У древних славян был свой календарь и по нему они высчитывали дату Семика. Это можно сделать и сейчас - ко дню, когда вы отмечали Пасху, нужно добавить 47 дней или найти седьмой четверг. В итоге вы получите дату за три дня до Троицы - она и будет праздничной. В 2022-м году Зеленые святки отмечаются 9 июня, так как Троица выпадает на 12 июня.

Семик 2022 - особенности периода

Начиная с Зеленых святок и еще 7 дней после них, славяне почитали умерших. Причем, не всех, а только погибших не своей смертью - самоубийц, жертв насилия, преступников, которых казнили, магов, жертв убийц, утопленников, погибших от эпидемии и т.д. Такой день был только один в году, а наши предки верили, что в эту дату умершие выходят в мир живых и принимают участие во всем, что происходит с людьми. В эту дату ходили на погосты, приносили угощения и цветы, а также убирали на могилах, отдавая дать уважения покойникам.

Интересный факт: девушек, которые утонули в реке, называли русалками, так как верили, что после смерти женщины превращаются в них. Для того, чтобы почтить память усопшей, славяне делали из соломы и травы чучело, которое пускали по реке, или сжигали его в поле, чтобы ветер развеял пепел по земле.

Русальная неделя - традиции

Кроме почитания усопших, у славян был важный обряд, который назывался "кумление". Кстати, слово "кума" произошло именно от этого действия. Суть обряда заключалась в том, что незамужние или бездетные девушки собирались вместе и плели венки, украшая их крестами. Затем дарили друг другу в знак уважения. В тот момент, когда девушка получает от другой венок из березы, она становится ее кумой. Это значит, что представительница прекрасного пола готова выйти замуж или родить ребенка.

На Зеленые святки люди водили хороводы, пели песни и устраивали гуляния. Знахари и целители собирали травы - считалось, что на Троицкую неделю растения обладают волшебными свойствами. Из них можно делать отвары и настойки, а также засушивать.

Что нельзя делать на Семик

Кроме традиций, в такую важную для славян дату существуют и некоторые запреты. В период Зеленых святок нельзя:

стирать одежду и мыть полы;

купаться в открытых водоемах;

шить, вязать и рукодельничать;

работать в огороде, пересаживать цветы;

ходить в лес в одиночестве.

Основные запреты и предостережения дня были связаны с водой. Славяне верили, что нужно осторожно вести себя рядом с водоемами, особенно в полдень и в полночь, так как именно в это время русалки выходят из воды. Если существам не понравится то, что человек делает рядом с ними, то вскоре они утащат его на речное дно.

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