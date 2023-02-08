УНИАН публикует новый церковный календарь праздников на 2023 год на случай, если ПЦУ перейдет на современный григорианский календарь.

Крупнейшие из христианских церквей, представленных в Украине, раздумывают о возможности перехода на современный григорианский календарь. ПЦУ и УГКЦ несколько столетий жили и отмечали праздники по старому юлианскому календарю, который отстает от современного на 13 дней. Теперь украинские церкви намереваются исправить эту неточность. Если это случится, почти все даты ПЦУ будет отмечать одновременно с католиками.

Так, УГКЦ переходит на григорианский календарь с 1 сентября 2023 года - в эту дату начинается церковный год. ПЦУ тоже думает о переходе на новый календарь. Решение о переходе будет обсуждаться в мае, и если его одобрят, то ПЦУ также перейдет на новый календарь 1 сентября. Однако отдельные общины ПЦУ уже сейчас могут переходить на новый стиль по особой процедуре.

УНИАН разобрался, как будет отмечаться Пасха и другие церковные праздники, если состоится переход на современный календарь.

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Как будет отмечаться Пасха

Дата Пасхи не связана с повседневным календарем, а высчитывается по лунному календарю. Тем не менее, католики и православные отмечают Пасху в разные даты, поскольку пользуются разной методикой вычисления даты праздника. Даже при переходе на современный календарь ПЦУ, скорее всего, оставит старую методику исчисления праздника.

Таким образом, если реформа календаря будет одобрена, то Пасха и связанные с ней даты будут единственными праздниками, которые украинские православные будут отмечать отдельно от католиков.

Новый церковный календарь на 2023 год

Обрезание Господне 2023 - 1 января (вместо 14 января).

Богоявление, Крещение 2023 - 6 января (вместо 19 января).

Сретение Господне 2023 - 2 февраля (вместо 15 февраля).

Благовещенние Девы Марии 2023 - 25 марта (вместо 7 апреля).

Великий пост 2023 - с 7 марта по 23 апреля.

Вербное воскресенье 2023 - 16 апреля.

Пасха 2023 - 24 апреля.

Вознесение Господне 2023 - 25 мая.

Троица 2023 - 4 июня.

Рождество Иоанна Крестителя 2023 - 24 июня (вместо 7 июля).

Апостолов Петра и Павла 2023 - 12 июля (вместо 29 июня).

Пророка Илии 2023 - 20 июля (вместо 2 августа).

Преображение Господне 2023 - 6 августа (вместо 19 августа).

Успение Пресвятой Богородицы 2023 - 15 августа (вместо 28 августа).

Рождество Пресвятой Богородицы 2023 - 8 сентября (вместо 21 сентября).

Воздвижение Креста Господнего 2023 - 14 сентября (вместо 27 сентября).

Покров Пресвятой Богородицы 2023 - 1 октября (вместо 14 октября).

Архистратига Михаила 2023 - 8 ноября (вместо 21 ноября).

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023 - 21 ноября (вместо 4 декабря).

Андрея Первозванного 2023 - 21 ноября (вместо 4 декабря).

День святого Николая 2023 - 6 декабря (вместо 19 декабря).

Рождество Христово 2023 - 25 декабря (вместо 7 января).

Собор Пресвятой Богородицы 2023 - 26 декабря (вместо 8 января).

Щедрый вечер, день святой Маланки 2023 - 31 декабря (вместо 13 января).

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