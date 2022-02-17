Успение Пресвятой Богородицы - праздник, посвященный смерти Девы Марии и её переходу в Царствие Небесное.

Ежегодно в конце лета христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - праздник, посвященный концу земной жизни Девы Марии. Он относится к числу двунадесятых, то есть главных праздников в христианстве. Важность праздника подчеркивает предшествующий ему довольно строгий Успенский пост.

Успение Пресвятой Богородицы: история и суть праздника

Слово "успение" означает тихую и мирную смерть. В эту дату верующие вспоминают кончину Девы Марии, которая пережила Иисуса. По библейских текстам, ангел предупредил её о смерти за три дня. Богородица успела попрощаться со всеми близкими и путниками, которые её навестили, и ушла мирной смертью.

Почему же эта дата считается праздником, если посвящена смерти Марии? Верующие отмечают переход Божьей Матери в вечное небесное существование и воссоединение с Богом и своим сыном в одном лице.

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата праздника

Успение отмечается ежегодно в одну и ту же дату - 28 августа. В 2022 году праздник выпадает на воскресенье, что очень удобно, ведь можно будет сходить в церковь. Перед праздником верующие соблюдают Успенский пост с 14 по 27 августа.

Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать

Как и в любой христианский праздник, на Успение верующие посещают церковную службу. К 28 августа заканчивается сбор зерна, поэтому в церкви освящают хлеб. Также освятить можно орехи, мед, фрукты и зерно. На праздничный стол ставят фрукты, баранину, медовуху.

В церкви ставят свечку и молятся за здоровье всех близких. Родители молятся Богоматери о благословении детей. По народной традиции, на Успение заготавливают варенье и консервацию, убирают зерно в погреба.

Что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы:

играть свадьбу;

носить старую и грязную обувь;

тяжело работать;

ссориться и обижаться;

ходить босиком.

Вас также могут заинтересовать новости: