Какие православные праздники в августе встретят христиане и когда их отмечать - узнайте в материале УНИАН.

Последний месяц лета ознаменуется большим количеством важных и крупных православных праздников. Среди них дата, когда начинается Успенский пост 2022, а также Преображение Господне 2022 и день Успения Пресвятой Богородицы 2022. УНИАН составил подробный православный календарь для вас.

Ранее мы говорили о том, когда Спасы 2022.

Православный календарь 2022 на каждый день в августе

2 августа - Ильин день

4 августа - День Святой Марии Магдалины

5 августа - Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери

6 августа - День Бориса и Глеба

7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы

9 августа - День великомученика Пантелеимона

13 августа - Заговоры на Успенский пост

14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

17 августа - святых семи отроков Ефейских

19 августа - Преображение Господне, Яблочный спас

26 августа - Празднование в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец. Преподобного Максима

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

29 августа - Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской, Ореховый Спас.

30 августа - Преподобного Алипия, иконописца Печерского. Печерской иконы Божией Матери.

Какие посты в августе 2022 года - список

В этом месяце будет несколько однодневных постов - 3, 5, 10, 12 и 31 августа. Также в середине месяца начинается Успенский Пост, который пройдет с 14 по 28 августа.

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