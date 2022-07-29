Последний месяц лета ознаменуется большим количеством важных и крупных православных праздников. Среди них дата, когда начинается Успенский пост 2022, а также Преображение Господне 2022 и день Успения Пресвятой Богородицы 2022. УНИАН составил подробный православный календарь для вас.
Ранее мы говорили о том, когда Спасы 2022.
Православный календарь 2022 на каждый день в августе
2 августа - Ильин день
4 августа - День Святой Марии Магдалины
5 августа - Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери
6 августа - День Бориса и Глеба
7 августа - Успение праведной Анны, матери Богородицы
9 августа - День великомученика Пантелеимона
13 августа - Заговоры на Успенский пост
14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня
17 августа - святых семи отроков Ефейских
19 августа - Преображение Господне, Яблочный спас
26 августа - Празднование в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец. Преподобного Максима
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
29 августа - Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской, Ореховый Спас.
30 августа - Преподобного Алипия, иконописца Печерского. Печерской иконы Божией Матери.
Какие посты в августе 2022 года - список
В этом месяце будет несколько однодневных постов - 3, 5, 10, 12 и 31 августа. Также в середине месяца начинается Успенский Пост, который пройдет с 14 по 28 августа.