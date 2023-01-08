Народный праздник 8 января известен под названиями Собор Пресвятой Богородицы, Бабьи каши, Давидов день.

Христиане отмечают церковный праздник 8 января, посвященный сразу нескольким явлениям. Сегодня отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Вчера церковь отметила Рождество 2023, а на Собор Пресвятой Богородицы чтит лиц, наиболее близких к Иисусу - предка Иисуса царя Давида, мужа девы Марии Иосифа Обручника и сына Иосифа от первого брака святого Иакова.

В этот день церковь чтит четыре иконы Божией Матери - икону Трех Радостей, Блаженное Чрево, Киккскую икону Божьей Матери и Остробрамскую икону. Все они считаются чудотворными и прославляют радость материнства, хотя на последней иконе Богородица изображена без младенца Иисуса.

Также в эту дату отмечается праздник Бабьи каши, когда принято угощать беременных, рожениц и повитух.

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Наши предки в этот день обращались с просьбами и молитвами к святому Давиду. Он считается покровителем музыкантов и помощником в музыке, а также укротителем гнева. Ему молились от избавлении от гнева, который съедает душу.

В этот день продолжается период Святок. Наши предки занимались святочными гаданиями и гадали на судьбу, урожай и суженых. Девушки клали расческу под подушку перед сном, чтобы во сне пришел суженый и расчесал их. При этом важно помнить, что церковь такие ритуалы осуждает.

Что нельзя делать 8 января

В этот день нельзя покупать и плести веревки. Нельзя варить и пить кисель сегодня. Если к вам пришли в гости - нельзя отправлять их назад совсем голодными. Стоит дать гостям хотя бы небольшое угощение. Нельзя выносить из дома старые и сломанные предметы сегодня.

Приметы погоды 8 января

Мокрый снег предвещает потепление, сухой - морозы. Если снега на земле нет, то он нескоро выпадет.

Вороны стаями кружатся - к скорой метели.

Синички часто поют - к заморозкам.

Северный ветер 8 января приносит похолодание.

Вьюга и мороз в этот день - к холодной и дождливой весне.

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