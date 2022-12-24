Рождество 25 декабря отмечают все католики и некоторые православные - УНИАН собрал красивые поздравления.

25 декабря христиане отмечают Рождество Христово - один из главнейших праздников в христианстве, который посвящен рождению Иисуса Христа. Этот праздник часто называют "католическое Рождество", хотя такое название не совсем правильно. Все христиане отмечают торжество 25 декабря, но некоторые православные пользуются при этом старым григорианским календарем.

Этот праздник очень любим украинцами. С ним связаны многие древние украинские традиции - рождественские вертепы, изготовление дидуха и детские колядки. Украинцы готовят различные блюда на Рождество, главным из которых является кутья. Также в эту дату посещают рождественское богослужение.

В 2022 году украинцы встретят праздник во время войны, и выходные на Рождество будут отменены. Но оккупанты не отнимут у нас праздник. Все верующие украинцы на Рождество будут молиться о победе Украины и отправлять друг другу поздравления с Рождеством.

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Поздравления с Рождеством 2022 в стихах и прозе

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

***

С Рождеством вас поздравляем,

Счастья, радости желаем.

Мира, света, теплоты...

Пусть сбываются мечты!

Пусть Господь хранит от бед,

От невзгод, и от ненастья...

Ангел с неба даст совет

И наполнит сердце счастьем!

***

С Рождеством я тебя поздравляю,

Пусть сбываются быстро мечты!

Много счастья, здоровья желаю,

В сердце — мира, добра, чистоты!

Пусть в душе лучик веры сияет,

Каждый миг дарит радость и свет!

И Господь пусть тебя охраняет

От печалей, ненастья и бед!

***

С Рождеством Христовым!

Счастья, долгих лет,

Радости, здоровья

И ни капли бед.

Доброты, уюта,

Мира и тепла,

Чтобы жизнь прекрасной,

Сказочной была!

***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он Вас!

Чтоб в доме был уют, покой,

А близкие ― здоровы,

Вас поздравляю всей душой

Я с Рождеством Христовым!

***

В этот день Христос родился,

Мир надеждой озарился,

В небесах зажглась звезда,

Что укажет путь всегда.

Я желаю в Рождество

Только лучшего всего,

Пусть Господь оберегает,

Жизнь покоем наполняет.

***

Весь мир наполнен волшебством,

Звезда любви зажглась,

С Христовым, светлым Рождеством,

Я поздравляю вас!

Наполнится пусть счастьем дом,

Даря вам радость вновь,

Пусть вместе с верой будут в нем,

Надежда и любовь!

***

Пусть Рождество подарит сказку,

Любовь, здоровье, радость, ласку,

Веселье, позитив и смех,

И в начинаниях успех!

Пусть все исполнятся желания,

И даже тайные мечтания,

Удачи, счастья и побед,

Мороза, солнца долгих лет!

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

***

Поздравляем с Рождеством Христовым! Пусть с этим светлым праздником, в дом придут: счастье, мир, добро, здоровье, благополучие, достаток, гармония. Новых свершений, успехов в начинаниях. Пусть исполнятся заветные желания и мечты!

***

С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в этот волшебный праздник исполняются все желания, пусть ваш дом наполнится любовью, заботой и уютом, а Рождественская звезда пусть всегда освещает жизненный путь.

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Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

Картинки и открытки с Рождеством 2022