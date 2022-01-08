Какой православный праздник 8 января отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Рождество Христово отмечается 7 января, а сразу после него верующие чтут память матери Господа нашего - Девы Марии. Праздник получил название Собор Пресвятой Богородицы. В этот день христиане вспоминают, как семья после рождения младенца бежала в Египет из-за того, что царь Ирод хочет погубить его.

Также в этот день верующие чтут память святого Иосифа, с которым была обручена Дева Мария, царя Давида, из рода которого произошел Иисус Христос, а также святого апостола Иакова - брата Спасителя.

Славяне в честь памяти святых отмечают народный праздник 8 января, который получил название "Бабьи каши".

Православный праздник 8 января - день памяти священномученика Евфимия

Читайте такжеИменины 8 января: как назвать ребенка и у кого День ангелаЕвфимий жил в период царствования византийского императора Константина Багрянородного, был епископом Сардийским и отважно боролся с ересью и противниками христианства. Несколько раз был сослан на далекий остров правителями, которые выступали за иконоборчество.

Последняя его ссылка была на остров Крит, где его тяжко и долго мучили. Через несколько дней истязаний священномученик Евфимий скончался.

Приметы 8 января

снег к рукам липнет - к наступлению тепла;

дует северный ветер - к скорым морозам;

слышно, как поют птицы - ночью будут заморозки;

вороны собираются в стаи - ждать вьюги.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь 8 января настоятельно рекомендует отказаться от тяжелой и грязной работы по дому. Нельзя ссориться с родными - рискуете "застрять" в конфликте надолго. Также, согласно народным поверьям, нельзя покупать веревки - накличете беду. Варить и пить кисель тоже не надо - примета к покойнику в доме.

Что можно делать 8 января

В народе эта дата получила название "Повитухи". В старину так называли женщин, которые в деревнях принимали роды у девушек. Считалось, что повитуха не должна быть сварливой и с темным цветом глаз, иногда на такую роль выбирали кого-то из родственниц.

8 января нужно ходить в гости к тем, кто принимал у вас роды, принося с собой угощения. Также необходимо выбросить весь хлам из дома, чтобы привлечь счастье. Для того, чтобы ваш ребенок рос счастливым и здоровым, 8 января поднимите малыша над своей головой и попросите у святых защиты для него.

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