Народный праздник 25 июня имеет названия Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник.

Христиане отмечают церковный праздник 25 июня в честь греческого святого Петра Афонского. Наши предки считали этот день самым длинным и самым жарким в году. Солнце в эту дату наделяли особой силой и старались больше времени сегодня проводить на улице. 25 июня очень полезным считается загар.

В этот день проводили особый ритуал, чтобы задобрить солнце. Для этого искали высокий холм или гору, взбирались и оттуда смотрели на солнце. Лучше проводить ритуал как можно раньше, особенно до рассвета.

25 июня считается удачным днем для рыбалки. Рыбы в реках много и она легко ловится. На обед или ужин обязательно нужно приготовить блюдо из рыбы, например, уху. Также день считается удачным для прополки, посадки и пересадки капусты.

Что нельзя делать 25 июня

В этот день можно рыбачить, но нельзя ловить раков. Их нужно сразу выпустить в воду. Спать днем - к головным болям. Неудачный день для посадки деревьев и цветов.

Приметы погоды 25 июня

Белоснежные облака могут сулить град.

Если день прохладный, то осень будет ранний.

Ласточки низко летают - к дождю.

Туманный вечер - к хорошей и комфортной погоде.

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