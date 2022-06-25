Что можно делать 25 июня, а какие действия строго запрещены церковью - узнайте в материале УНИАН.

Святой Петр был родом из Константинополя, числился военным сановником. Однажды был взят в плен и пообещал, что примет обет и уйдет в монастырь, если будет освобожден. Так и произошло - святой получил свободу и отправился на гору Афон, где и подвизался. Более пятидесяти лет жил на той горе, стал руководителем и образцом для многих послушников в храмах.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 25 июня - Петр Солнцеворот.

Православный праздник 25 июня 2022 - день памяти преподобного Онуфрия Великого

Известно, что святой Онуфрий жил около IV века. Сначала подвизался в одном из монастырей, а затем, пожелав подвижнической жизни, удалился в пустыню. Он стойко переносил все тяготы и лишения, много постился, молился и боролся со страстями. Не раз был близок к смерти, но по Божьему промыслу уходил от нее. Именно поэтому святой Онуфрий стал прообразом мужества и защиты от "старухи с косой". Прожил преподобный в пустыне 60 лет, скончался в преклонных летах.

Приметы 25 июня

в садах появились белки - скоро пойдут дожди;

видно Млечный Путь на небе - погода будет ясной;

обильная роса утром - к богатому урожаю;

жаркая погода - ягод будет много.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя ложиться спать раньше полуночи, иначе не реализуете свои планы. Не рекомендуется носить темную одежду - она привлекает нечистую силу. Беременным девушкам запрещено разрешать кому-либо прикасаться к своему животу, иначе ребенок родится слишком доверчивым.

Что можно делать 25 июня

В старину наши предки в эту дату ходили на рыбалку и готовили рыбные блюда. Традиционным угощением считалась уха - тот, кто ее поест 25 июня, привлечет удачу и успех в делах. Также было принято сегодня косить траву и убирать сорняки на огороде.

Славяне считали, что 25 июня солнце поворачивается на зиму, а лето - на жару. Поэтому люди на рассвете выходили на самый высокий холм и обращались к солнцу, прося у него хорошего урожая и защиты от недугов.

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