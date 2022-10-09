Праздник был установлен в 1999 году, чтобы отдать дань уважения представителям этой непростой профессии. С тех пор каждый год в нашей стране все те, кто имеет отношение к сфере недвижимости, отмечают свой профессиональный праздник. УНИАН подскажет, как поздравить своих знакомых на День риэлтора 2022.
С Днем риэлтора - открытки и пожелания
Желаю море крупных сделок,
Без волокиты, переделок,
Чтоб продавалось, покупалось,
И все успешно получалось.
Проценты были высоки,
Переговоры коротки,
Клиенты выгодны, щедры,
А будни сказочно легки!
Всех агентов по недвижимости поздравляем с Днем риэлтора! Желаем сговорчивых клиентов, щедрых кредиторов, легких переговоров и удачных договоров! Пусть каждая ваша сделка заслуживает восхищения и повышения, поставленные цели достигаются сами собой, а настойчивость и преданность делу станут вашими лучшими союзниками. Успехов и достижений!
Пусть квартиры продаются,
Все довольны остаются.
Сделки будут пусть успешны,
Покупатели - чудесны!
Гонораров пожелаю
И икорки черной к чаю.
Мира, счастья и добра,
На душе - всегда тепла!
С Днём риелтора! Пусть каждый день будет успешной сделкой, выгодным предложением, сплошной удачей. Желаю высокой репутации и постоянной востребованности в риэлторской деятельности, а также гармонии и материального достатка в личной жизни.
Желаю в День риэлтора всего,
О чем риэлтор может лишь мечтать:
Свои объекты, все до одного,
Легко и очень быстро продавать!
Пускай всегда растут твои доходы,
Клиенты прибавляются пускай!
Пусть радует тебя твоя работа
И будет жизнь похожею на рай!
Уважаемые риэлторы, поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы настоящие мастера своего дела, вам доверяют и обращаются за помощью! Пусть во всех делах сопутствует удача и сделки без помех заключаются!
С днём риэлтора, ребята,
Вам достойнейшей зарплаты,
Чтоб квартиры продавались,
И мечты скорей сбывались!
Всем в карьере только роста,
На объект продажи - спроса,
Лишь удачных сделок кучу,
Будет каждый день везучим!
С Днём риэлтора! Желаем вам огромного выбора и среди объектов недвижимости, и среди щедрых клиентов! Пускай жизнь течет ровно и спокойно, предлагая каждый день новые, уникальные возможности и невероятные шансы! Отличных вам сделок с большой комиссией и блестящими перспективами!