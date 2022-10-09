Ежегодно День риэлтора в Украине отмечается 9 октября.

Праздник был установлен в 1999 году, чтобы отдать дань уважения представителям этой непростой профессии. С тех пор каждый год в нашей стране все те, кто имеет отношение к сфере недвижимости, отмечают свой профессиональный праздник. УНИАН подскажет, как поздравить своих знакомых на День риэлтора 2022.

С Днем риэлтора - открытки и пожелания

Желаю море крупных сделок,

Без волокиты, переделок,

Видео дня

Чтоб продавалось, покупалось,

И все успешно получалось.

Проценты были высоки,

Переговоры коротки,

Клиенты выгодны, щедры,

А будни сказочно легки!

Всех агентов по недвижимости поздравляем с Днем риэлтора! Желаем сговорчивых клиентов, щедрых кредиторов, легких переговоров и удачных договоров! Пусть каждая ваша сделка заслуживает восхищения и повышения, поставленные цели достигаются сами собой, а настойчивость и преданность делу станут вашими лучшими союзниками. Успехов и достижений!

Пусть квартиры продаются,

Все довольны остаются.

Сделки будут пусть успешны,

Покупатели - чудесны!

Гонораров пожелаю

И икорки черной к чаю.

Мира, счастья и добра,

На душе - всегда тепла!

С Днём риелтора! Пусть каждый день будет успешной сделкой, выгодным предложением, сплошной удачей. Желаю высокой репутации и постоянной востребованности в риэлторской деятельности, а также гармонии и материального достатка в личной жизни.

Желаю в День риэлтора всего,

О чем риэлтор может лишь мечтать:

Свои объекты, все до одного,

Легко и очень быстро продавать!

Пускай всегда растут твои доходы,

Клиенты прибавляются пускай!

Пусть радует тебя твоя работа

И будет жизнь похожею на рай!

Уважаемые риэлторы, поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы настоящие мастера своего дела, вам доверяют и обращаются за помощью! Пусть во всех делах сопутствует удача и сделки без помех заключаются!

С днём риэлтора, ребята,

Вам достойнейшей зарплаты,

Чтоб квартиры продавались,

И мечты скорей сбывались!

Всем в карьере только роста,

На объект продажи - спроса,

Лишь удачных сделок кучу,

Будет каждый день везучим!

С Днём риэлтора! Желаем вам огромного выбора и среди объектов недвижимости, и среди щедрых клиентов! Пускай жизнь течет ровно и спокойно, предлагая каждый день новые, уникальные возможности и невероятные шансы! Отличных вам сделок с большой комиссией и блестящими перспективами!

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