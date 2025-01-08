Узнайте, что отмечаем 8 января, кого поздравить с Днём ангела и чего нельзя делать.

Сегодня верующие чествуют нескольких святых по имени Григорий, а у повитух отмечается неофициальное профессиональное торжество. Мы рассказали, какой праздник 8 января наступает в Украине и в мире, чего нельзя делать и кто из знаменитостей родился в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня церковный посвященный памяти преподобного Георгия Хозевита, двух Киево-Печерских затворников по имени Григорий и преподобного Ильи Египетского.

По старому стилю сегодня отмечаем Собор Пресвятой Богородицы в который принято молиться Деве Марии о пополнении в семье.

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Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник отмечают украинцы.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств и памятных дат 8 января нет. Неофициально праздник сегодня в Украине посвящен акушерам. В народе в эту дату отмечают День повитух и дарят подарки женщинам, которые принимают роды.

Из известных украинцев в эту дату родились актер и режиссер Гнат Юра, балерина Бронислава Нижинская, поэт Василий Симоненко, биатлонистка Валентина Цербе-Несина, фигуристка Елена Грушина и бандурист Ярослав Джусь.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается сегодня праздник День печати. Он посвящен всем печатным медиа, цифровой и 3D-печати. Дата торжества выбрана в честь 8 января 1440 года, когда типограф Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатную машинку. Первой напечатанной на станке книгой стала Библия.

Из мировых знаменитостей 8 января родились писатель Уилки Коллинз, актеры Уильям Хартнелл Грэм Чэпмен, певица Ширли Бэсси, ученый Стивен Хокинг, певцы Элвис Пресли, Девид Боуи и Дамиано Давид.

Что за праздник сегодня по народному календарю

По давней традиции украинцы отмечают 8 января праздник повитух. В Киевской Руси это была очень важная и почитаемая профессия, к которой допускали немногих. Такие женщины не только принимали роды, но также учили молодых матерей ухаживать за младенцем и лечили детские болезни.

Ещё одно название праздника сегодня - "Бабьи каши". Было принято варить сытную и сдобренную маслом кашу, которой кормили детей и повитух.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник, чтобы не нарушить его запреты. Поскольку этот день в народе связан с деторождением, нельзя ругать, бить детей и оставлять их без присмотра. Беременным женщинам не стоит пугаться и нервничать, а также заниматься рукоделием.

В этот день есть такие погодные приметы:

Если ударил мороз, то потеплеет нескоро.

Иней на деревьях предвещает большой урожай летом.

Окна в доме запотели - к оттепели.

Погода 8 января будет по-весеннему тёплой. В большинстве областей пройдут дожди.

У кого день ангела сегодня

День ангела 8 января по новому стилю отмечают обладатели имен Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.

По старому календарю праздник 8 января отмечают Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария.

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