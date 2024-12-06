Народный праздник 6 декабря известен под названиями День святого Николая, Николай Чудотворец, Николай Зимний.

6 декабря в Украине отмечается большое церковное торжество, которое особенно любят дети. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и какие есть давние народные традиции.

Что отмечаем 6 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чествуют святителя Николая Чудотворца, архиепископа города Мир Ликийских. По старому стилю чтят святого Амфилохия Иконийского и Феодора Антиохийского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 6 декабря отмечают христиане.

В День святого Николая в Украине принято дарить класть подарки детям под подушку от имени святого. Перед этим ребенок пишет письмо Чудотворцу, в котором рассказывает, что хорошего сделал за год, и называет желаемые подарки.

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Николай Мирликийский считается покровителем детей, сирот, бедняков, моряков, путешественников и всех обездоленных. 6 декабря можно читать молитвы на Николая Чудотворца о прощении грехов, здоровье и благополучии ребенка. Молиться можно как в церкви, так и дома.

Праздник сегодня считается удачным для продаж и покупок. В Киевской Руси на Николая устраивали зимние ярмарки в крупных городах, куда приезжали люди со всех ближайших сёл.

6 декабря - хороший день для примирения и прощения. По возможности эту дату желательно провести вместе с родными, сходить в гости к родственникам или крёстным.

Кто родился 6 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня упорные, целеустремленные, строгие. Имеют креативное мышление и множество увлечений. Эмоциональные, надолго запоминают приятные и обидные слова.

Что нельзя делать 6 декабря

Под запретом тяжелый физический труд, уборка, ремонт, мытье посуды.

В праздник 6 декабря категорически запрещено ссориться, вспоминать старые обиды, спорить даже по мелочам. Любые конфликты перерастут в настоящую вражду.

Если идёте в гости, то не стоит приходить с пустыми руками. Принесите хозяевам хотя бы символический подарок.

Нельзя одалживать вещи и деньги, иначе весь следующий год будете в долгах.

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