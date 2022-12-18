УНИАН собрал четыре самые мощные молитвы на День Николая Чудотворца.

19 декабря церковь отмечает День святого Николая - один из самых важных праздников в году. Святой Николай прославился своей добротой, скромностью, щедростью и великодушием. Ему молятся вдовы, сироты, обездоленные, путешественники, моряки, болеющие и вообще все верующие люди.

УНИАН собрал четыре сильные молитвы к Николаю Чудотворцу на разные случаи жизни. Произносить молитву нужно наедине с собой и с искренними чувствами.

Сильная молитва Николаю Чудотворцу

О добрый наш пастырю и Богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных: потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

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Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим ,и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святому Николаю о здоровье

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ. Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.

Молитва святому Николаю о здоровье и благополучии ребенка

О добрый наш пастырь и наставник, Христов Николае! Услышь слова мои, о родном моем человечке, дитятке моем (имя)! Призываю к помощи Тебя, ему немощному, малодушием омраченному помоги. Не оставь его в греховном плену, средь лукавых деяний! Моли о нас Создателя нашего, Владыку! Чтобы житие раба Божьего в чистоте и спокойствии помыслов шло, Чтобы счастье и мир с ним в ногу ступали, Чтобы все проблемы и ненастья стороной обошли. А те, что уже случились, вреда не нанесли! На Твое ходатайство я уповаю, на Твое заступничество! Аминь!

Молитва святому Николаю о прощении грехов

Николае Угодниче! К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением. Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю. Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение. За грехи, за мысли, да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй. От испытаний страшных огради да от смерти напрасной. Аминь!

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