Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 5 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

5 января по новому церковному календарю отмечают Навечерие Крещения Господня или Богоявления. В народном календаре - Крещенский сочельник, Голодная кутья. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 5 января (18 января по старому стилю) - Навечерие Крещения Господня,или Навечерие​​​​​​​ Богоявления, который также называют Крещенским сочельником. Он знаменует окончание Святок и подготовку к величайшему событию - двунадесятому (то есть, одному из самых важных) празднику Крещения Господня.

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Хотя сочельник и называется праздником, но веселиться в этот день не положено. В храмах проходит большая служба, похожая на службы в Рождественский сочельник и в Великую субботу. После литургии в храмах проходит великое освящение воды. Этот торжественный обряд связан с евангельским событием, ставшего первообразом таинственного омовения грехов и действительным освящением всей воды в мире после того, как в нее погрузился Иисус Христос. С XI-XII века водоосвящение проходит два раза - в Крещенский сочельник и праздник Богоявления. Освящение проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Какой церковный праздник 5 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Феодула Критского и еще девяти мучеников. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 5 января

По приметам дня ориентируются, какой будет погода в ближайшие дни, лето и урожай:

пошел снег, но ветра нет - лето будет урожайным и на зерновые, и на овощи;

куры беспокоятся - нужно ждать сильную метель;

ветер завывает и выпало много снега - июль будет холодным и влажным;

много звезд на небе - летом будет хороший урожай пшеницы и гороха, а если звезд не видно - не будет и грибов;

какая погода в этот день - такая и на Масленицу.

В народе 5 января - праздник Крещенский сочельник, Голодная кутья. В старину верили, что накануне Крещения снег обладает целебной силой, поэтому его нужно собрать и умыться им или даже искупаться.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 5 января нельзя ругаться, выяснять отношения с родственниками, соседями, осуждать кого-либо, желать зла, сквернословить, отказывать в помощи, есть непостную пищу и пить алкоголь. Церковь порицает жадность, лень, зависть, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует делать уборку в доме - все дела нужно успеть сделать накануне.

Как и в Рождественский сочельник, накануне Богоявления и Крещения Господня придерживаются строгого поста до появления на небе первой звезды. Разрешается есть только кутью - традиционное блюдо, которое называют еще голодная кутья.

Что можно делать 5 января

В православный праздник сегодня принято идти на вечернюю службу в храм, освятить воду. Освященную воду забирают с собой, ею окропляют дом и хранят в течение всего года - употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры. Как уже говорили, на столе в этот день обязательно должна стоять кутья, узвар и другие постные блюда.

Также считается, что богоявленскую ночь открывается небо и можно что хочешь просить у Бога - здоровья, мира, душевного спокойствия, сил, но нельзя просить того, что может навредить другим. Любая молитва должна быть искренней. В народе существует обряд "увидеть" Крещение: в старину наливали в чашку воды и в полночь смотрели - всколыхнется или нет. Если всколыхнулась, нужно выйти на улицу и посмотреть небо, мол "Увидишь сполохи - проси хоть Царствия Небесного, все исполнится".

Кто отмечает день ангела 5 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Полина, Татьяна, Лукьян, Григорий, Иосиф, Роман, Евгения.

По старому стилю день ангела у Василия, Ивана, Макара, Наума, Павла, Феодула.

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