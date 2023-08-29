В День памяти защитников Украины стоит почтить воинов, которые отдали жизни за нашу свободу и независимость.

Ежегодно 29 августа наша страна отмечает День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. В этот день мы чтим память воинов, которые отдали жизни за Родину.

Война в Украине идет уже 9 лет, а полномасштабное вторжение длится 1,5 года. За это время тысячи храбрых сынов и дочерей Украины погибли из-за военных действий. Точные военные потери Украина не раскрывает - это считается военной тайной. Но каждый погибший на фронте - это неоценимая потеря для страны и для семьи военного.

Память погибших за Украину воинов чтят ежедневно в 9:00 общенациональной минутой молчания. Также в каждом городе Украины умерших военнослужащих чтят на аллеях героев и в храмах ПЦУ. Родные погибших военных могут получить психологическую поддержку, обратившись по круглосуточной горячей линии 089 420 18 66.

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День памяти погибших защитников Украины - история события

День почитания память украинских воинов был учрежден в 2019 году по указу президента Владимира Зеленского. Дата праздника 29 августа выбрана в память об Иловайской трагедии 2014 года.

Это событие также известно как Иловайский котел. В тот день оккупированный войсками "ДНР" и России город должны были покинуть украинские военные. Оккупанты обещали открыть гуманитарный коридор для ВСУ, но обстреляли украинских военных во время выхода из Иловайска. По официальным данным 366 воинов ВСУ погибли, а сотни человек пропали без вести.

Символом этого дня является подсолнух, поскольку большинство военных ВСУ погибли на юге и юго-востоке страны, где много подсолнечных полей.

Вечная память воинам Украины - слова скорби и картинки

Вечная слава всем защитникам и защитницам Украины, которые отдали жизнь за свою Родину. Теперь они стали ангелами в Царствие Небесном. Пусть их жизнь на небесах будет легкой, а их родные и друзья найдут силы пережить страшную потерю. Слава Украине!

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Помним, чтим героев, отдавших жизнь за Украину! Вечная и светлая память! Герои не погибают!

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Вечная память всем воинам, которые отдали свои жизни за Украину. Благодаря им мы продолжаем жить, а наша страна сохраняет независимость. Мы никогда не забудем их подвиг! Пусть души защитников найдут вечный покой.

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Вечная память погибшим военным Украины. Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. Пусть светлые воспоминания о покойных защитниках навсегда останутся в памяти родных, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал героев, любил и уважал.

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Помним всех украинских защитников, погибших за независимость страны, и скорбим по их светлой памяти. Пусть их подвиг не останется забытым и незамеченным, а их близкие и друзья найдут утешение. Слава украинским Воинам!

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Светлая память воинам света, которые встали на защиту своей Родины и своей семьи, не сбегая от своего долга. Пусть Господь Бог поможет родным пережить горькую боль невосполнимой потери.

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