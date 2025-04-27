Какой церковный праздник отмечают верующие 28 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

28 апреля по новому церковному календарю чтут память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Начинается вторая неделя после Пасхи, на которой согласно церковной традиции совершается поминовение умерших - Проводы. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 28 апреля (11 мая по старому) - день памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.

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Максима и его братья, Дада и Квинтилиан, жили во времена императора Диоклетиана. Все они пострадали за веру в Христа.

Однажды, во время одного из праздников в Доростоле, нужно было принести жертву языческим богам. Но братья не подчинились указу императора, а ушли к себе в деревню. Об этом доложили наместнику и в дом к братьям послали воинов, которые застали их за молитвой.

Наместник императора предложил Максиму стать жрецом Зевса, но тот отказался, а братья последовали его примеру. Мучеников бросили в темницу и пытались заставить принести жертву языческим богам. После отказа всех троих казнили.

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28 апреля начинается вторая неделя после Пасхи - Проводы, на которой по церковной традиции принято поминать усопших. В это время верующие идут в храм, чтобы помолиться об упокоении души умерших, а также посещают кладбища, чтобы почтить память тех, кого больше нет.

Какой церковный праздник 28 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти благоверного киевского князя Мстислава Владимировича и известной Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 28 апреля

В народе 28 апреля - праздник Максимов день. Приметы дня указывают на то, какой будет погода и урожай:

погода теплая и ясная - осенью будет богатый урожай;

мороз ударил - к урожаю гречки и пшеницы;

ветреная погода - к прохладному лету.

Также в этот день подмечают: если береза распустилась раньше ольхи - лето будет сухим, а если ольха первой, то дождливым.

Что нельзя делать 28 апреля

В церковный праздник 28 апреля, как и в любой другой день, церковь порицает ругань, сквернословие, лень, зависть, жадность.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещается стричь волосы и ногти, особенно грудничкам, а также прокалывать уши, чтобы не навлечь болезни. Не советуют начинать ремонт и делать перестановку в доме.

Что можно делать 28 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым дня, как к ходатаям за нас перед Господом. Как уже говорили, в поминальный день принято идти в храм, чтобы помолиться за умерших, навещать их могилы.

По народным приметам в этот день нужно умываться теплой водой, чтобы смыть с себя все болезни и несчастья. Также в Максимов день принято просить прощения друг у друга и забывать старые обиды.

Кто отмечает день ангела 28 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

По старому стилю день ангела у Анастасии, Андрея, Василисы, Виктора, Кондрата, Мстислава, Трофима.

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