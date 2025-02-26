Какой церковный праздник отмечают верующие 27 февраля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

27 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Прокопия Декаполита. В народе день прозвали Прокоп Перезимний. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 27 февраля (12 марта по старому стилю) - день памяти постника и молитвенника преподобного Прокопия Декаполита.

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Прокопий Декаполит жил в VIII веке в Декаполисе. Он вел скромную монашескую жизнь и много времени проводил в молитве и посте. Случилось так, что он был вынужден противостоять иконоборческому движению императора Льва Исаврянина: вместе с другими христианами Прокопий восстал против ереси иконоборцев и обличил их в безумстве. Это разгневало императора, он велел схватить Прокопия и бросить в темницу. Там он вместе со своим сподвижником по иноческой жизни святым Василием просидели до смерти императора. Остаток жизни Прокопий Декаполит провел в монастыре в иноческих подвигах, помогая заблудшим выбрать путь добродетели.

27 февраля по новому стилю также вспоминают преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского и преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина.

Какой церковный праздник 27 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого равноапостольного Кирилла, одного из авторов славянской азбуки.

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 27 февраля

В народном календаре 27 февраля - праздник Прокоп Перезимний, Прокоп Дорогорушитель. По приметам дня судят о погоде и будущем урожае:

появились подснежники - можно начинать полевые работы;

верба начинает распускаться с макушки - посев будет удачным;

обильная капель - к теплому лету.

В народе считается, что с этого дня начинается отсчет полноценной весны, отсюда и название - Прокоп Перезимний.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 27 февраля, как и в любой другой день, не следует грешить повседневными грехами - ссориться, сквернословить, обижать кого-либо, желать зла. Церковь не одобряет ложь, лень, зависть, жадность. Нельзя отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит отправляться в дальнюю дорогу - если есть возможность, то лучше перенести поездку. Не советуют также в этот день играть свадьбу и стричь волосы, плохим знаком считается брать деньги в долг - будешь ходить в долгах следующие три года.

Что можно делать 27 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к Прокопию Декаполиту с молитвами укрепить веру и дух, просят исцеления от различных болезней, спасения от уныния и депрессии. Также святому молятся о помощи в учебе.

Народные обычаи дня советуют сегодня помочь тому, кто нуждается в крове или пище. В старину на Прокопа наблюдали за вербой: если почки начали распускаться на макушке, то можно начинать сеять пораньше, а если верба не спешит распускаться - хорошим будет второй посев.

Кто отмечает день ангела 27 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Михаил, Петр и Прокопий.

По старому стилю день ангела у Георгия, Кирилла, Константина, Михаила, Фёдора.

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