Верят, что в этот день архангел Гавриил спускается с небес и слышит все просьбы.

На следующий день после Благовещения, 26 марта по новому календарю (8 апреля по старому), православные христиане отмечают еще один большой праздник - Собор архангела Гавриила. Именно он принес Деве Марии весточку о рождении сына. Считается, что в этот день архангел слышит все просьбы и доносит их до Всевышнего. В чем помогает святой и что нельзя делать в праздник - в материале.

Собор архангела Гавриила - история праздника

Архангел Гавриил - один из семи главных ангелов. В писании о нем говорят, как о небесном вестнике. Сначала он явился праведной Анне и принес ей весть о рождении Девы Марии. Также он явился во сне святому Иосифу и рассказал ему тайну воплощения Сына Божия. Еще один раз Гавриил предупредил Святое семейство о злом замысле царя Ирода и велел им бежать в Египет.

Архангела Гавриила на иконах изображают с райской веточкой или белой лилией в руке, которую он принес Деве Марии на Благовещение, иногда - со сферическим зеркалом или со свечой внутри светильника.

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В чем помогает архангел Гавриил

Архангел считается посредником между людьми и Богом. Молитвы к нему обладают огромной силой - ангел все передает Всевышнему. У архангела Гавриила просят:

здоровья для себя и близких;

защиты от бед;

благополучия в доме;

помощи в принятии верного решения в сложных ситуациях;

исцеления от тяжелых заболеваний.

Также к архангелу обращаются с молитвами о рождении ребенка.

Традиции на Собор архангела Гавриила

На праздник идут в храм, чтобы поставить свечу и помолиться.

В народе этот день называют Гавриил Благовест, он считается покровителем молнии. Поэтому у него также просят защиты от молнии и огня, сглаза и наговора, уберечь домашний скот, пчел в ульях.

Собор Архангела Гавриила - что нельзя делать

В праздник запрещено:

злословить и сплетничать;

ссориться и желать кому-то зла;

обижать домашних животных;

скупиться - можно остаться без удачи и достатка;

работать, если это не работа на земле.

Считается, что того, кто нарушит запреты архангел Гавриил может покарать молнией.

Защитная молитва архангелу Гавриилу

Святой архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи. Огради меня от козней бесов и дьявола. Отгони от меня сатану. Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться. Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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