На следующий день после Благовещения, 26 марта по новому календарю (8 апреля по старому), православные христиане отмечают еще один большой праздник - Собор архангела Гавриила. Именно он принес Деве Марии весточку о рождении сына. Считается, что в этот день архангел слышит все просьбы и доносит их до Всевышнего. В чем помогает святой и что нельзя делать в праздник - в материале.
- Собор архангела Гавриила - история праздника
- В чем помогает архангел Гавриил
- Традиции на Собор архангела Гавриила
- Собор архангела Гавриила - что нельзя делать
- Защитная молитва архангелу Гавриилу
Собор архангела Гавриила - история праздника
Архангел Гавриил - один из семи главных ангелов. В писании о нем говорят, как о небесном вестнике. Сначала он явился праведной Анне и принес ей весть о рождении Девы Марии. Также он явился во сне святому Иосифу и рассказал ему тайну воплощения Сына Божия. Еще один раз Гавриил предупредил Святое семейство о злом замысле царя Ирода и велел им бежать в Египет.
Архангела Гавриила на иконах изображают с райской веточкой или белой лилией в руке, которую он принес Деве Марии на Благовещение, иногда - со сферическим зеркалом или со свечой внутри светильника.
В чем помогает архангел Гавриил
Архангел считается посредником между людьми и Богом. Молитвы к нему обладают огромной силой - ангел все передает Всевышнему. У архангела Гавриила просят:
- здоровья для себя и близких;
- защиты от бед;
- благополучия в доме;
- помощи в принятии верного решения в сложных ситуациях;
- исцеления от тяжелых заболеваний.
Также к архангелу обращаются с молитвами о рождении ребенка.
Традиции на Собор архангела Гавриила
На праздник идут в храм, чтобы поставить свечу и помолиться.
В народе этот день называют Гавриил Благовест, он считается покровителем молнии. Поэтому у него также просят защиты от молнии и огня, сглаза и наговора, уберечь домашний скот, пчел в ульях.
Собор Архангела Гавриила - что нельзя делать
В праздник запрещено:
- злословить и сплетничать;
- ссориться и желать кому-то зла;
- обижать домашних животных;
- скупиться - можно остаться без удачи и достатка;
- работать, если это не работа на земле.
Считается, что того, кто нарушит запреты архангел Гавриил может покарать молнией.
Защитная молитва архангелу Гавриилу
Святой архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи. Огради меня от козней бесов и дьявола. Отгони от меня сатану. Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться. Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
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