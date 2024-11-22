Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 23 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

23 ноября по новому церковному календарю верующие вспоминают cвятителя Амфилохия, епископа Иконийского. Также сегодня поминают всех, в Украине голодом заморенных. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 23 ноября по новому календарю (6 декабря по старому) - день памяти святителя Амфилохия.

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Амфилохий жил в IV веке в Кесарии Каппадокийской (ныне - территория Турции). Он был двоюродным братом святому Григорию Богослову и близким другом святителя Василия Великого. Амфилохий был учеником и последователем святых Григория и Василия и долгое время жил в пустыне, в затворничестве.

Однажды в соседней области Икония умер епископ. По преданию, святому Амфилохию в видениях три раза являлись ангелы, которые призывали его служить. Так он стал новым епископом Иконийским. Во время своей службы епископом Амфилохий прославился как писатель и проповедник. Говорили, что молитва святителя была настолько сильной, что по ней Господь исцелял душевные и телесные недуги прихожан.

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Ежегодно в четвертую субботу ноября, в День памяти жертв голодоморов в Украине, в церкви поминают всех, заморенных голодом. В этом году дата выпадает на 23 ноября.

Поминальную субботу "в память всех в Украине голодом заморенных" Православная церковь Украины установила 2 февраля 2024 года и внесла соответствующий день памяти в календарь ПЦУ.

Во всех храмах в этот день проходят поминальные мероприятия и молебны за упокой душ невинных жертв Голодомора и массовых искусственных голодов.

Какой церковный праздник 23 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти апостолов от 70-ти - Иродиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 23 ноября

По приметам дня можно узнать, какой будет погода в ближайшее время:

если погода ненастная и слякотная - значит, такой будет еще долго;

выпало много снега - зима будет теплой и мягкой;

утром стоит все в инее - жди морозы;

иней вечером - к сильному снегопаду.

В народе прозвали 23 ноября праздник Митрофанов день, в честь святого Митрофана, которого также почитают в эту дату.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 23 ноября не следует гневаться, ругаться, сквернословить, отказывать в помощи. Церковь не одобряет зависти, жадности, отчаяния и лени. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит, плохо вспоминать об умерших, а также поминать их алкоголем.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют в этот день переезжать, громко разговаривать, тем более выяснять отношения - считается, что так можно спугнуть удачу.

Что можно делать 23 ноября

В православный праздник сегодня обращаются к святителю Амфилохию - просят исцеления от болезней, физических и душевных. С молитвами об упокое всех погибших в Голодомор обращаются к Господу - искусственно устроенный голод в Украине коснулся каждой украинской семьи. В этот день можно отнести в церковь "панахидку", подать поминальную записку.

В народе 23 ноября пекут пироги с капустой или вареньем. Остатки выпечки отдают животным - домашним или бездомным.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Кто отмечает день ангела 23 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Митрофан, Борис, Федор, Александр, Алексей, Григорий.

По старому стилю день ангела у Александра, Алексея, Бориса, Дениса, Ивана, Константина, Михаила, Николая, Ореста, Петра, Прокофия, Родиона, Эраста, Анны, Ольги.

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