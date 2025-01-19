Какой церковный праздник отмечают православные 20 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

20 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия, схимника и Лаврентия, затворника Киево-Печерских, а также мучеников Инны, Пинны и Риммы. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 20 января (2 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Евфимия Великого.

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Преподобный Евфимий Великий жил в V веке, сам он был родом из города Мелитины в Большой Армении. У родителей его долго не было детей, поэтому они дали обет, что ребенка, если он появится, посвятят Богу. Отец Евфимия умер вскоре после рождения сына, и мама отдала сына на воспитание своему брату-священнику.

Со временем Евфимий принял монашество и ему поручили управлять городскими монастырями. Но он решил оставить город и ушел в Святую Землю, где встретил другого подвижника - преподобного Феоктиста. Вместе они нашли жилище в пещере в горах, и вскоре к ним присоединились другие монахи. Евфимий стал духовником братии, а за свою подвижническую жизнь он получил имя Великий. Время от времени он жил в пустыне в одиночестве. После его возвращения монахи замечали, что во время Божественной литургии огонь сходил с небес и окружал преподобного Евфимия.

По преданию по молитвам преподобного происходили чудеса: например, в бедном монастыре обнаружилось пропитание для странников. Евфимий знал время своей смерти и накануне он сказал: "Приобретайте любовь, которая есть союз совершенства. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам Господь ради любви к нам смирился и стал Человеком, как и мы".

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20 января по новому стилю в церкви почитают память преподобного Евфимия, схимника и Лаврентия, затворника Киево-Печерских, мощи которых покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, а также вспоминают мучеников Инну, Пинну и Римму.

Какой церковный праздник 20 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Собор Иоанна Предтечи. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 20 января

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время, а также каким будет лето:

эхо далеко слышно - к морозу;

погода ясная и холодная - летом будет засуха;

ветер дует южный - лето будет холодное;

снег идет - будет идти до Масленицы;

яркое солнце в полдень - к ранней весне.

В народе 20 января - праздник Ефимов день. Считается, что с него начинается время метелей, а если неделю будут держаться морозы, то сразу после них начнется весенняя оттепель.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 20 января церковь порицает злость, лень, ненависть, зависть, жадность, осуждение и отчаяние. Нельзя желать зла, мстить, отказывать в помощи, ругаться, сквернословить, сплетничать, обижать кого-либо - как людей, так и животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: согласно поверьям, следует быть особо осторожными с острыми предметами, не стоит поднимать с земли мелочь, а также нужно опасаться потерять какую-либо вещь - это сулит неприятности и бедность. Верить или нет в эти приметы - личное дело каждого, но знать о них не помешает.

Что можно делать 20 января

В православный праздник сегодня обращаются к преподобного Евфимию, как к ходатаю за нас перед Богом - просят излечить душу и тело от недугов, помощи в принятии сложных решений, укреплении веры. Считается также, что святой помогает в обретении долгожданного ребёнка.

В старину в этот день обязательно выпекали хлеб - верили, что это принесет удачу, а если съесть горячий кусочек свежеиспеченного хлеба, то болезни обойдут стороной.

Кто отмечает день ангела 20 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Инна, Павел, Лев.

По старому стилю день ангела у Афанасия, Василия, Ивана.

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