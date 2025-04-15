Какой церковный праздник отмечают верующие 16 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

16 апреля по новому церковному календарю чтут память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии, а также отмечают день памяти Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери. Сегодня же - Великая среда Страстной недели. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 16 апреля (29 апреля по старому стилю) - день памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

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Агапия, Ирина и Хиония жили в III- IV веках возле города Аквилеи (Италии) и были сестрами. Девушки рано осиротели, но вели благочестивую христианскую жизнь и отказывали поклонникам, так как хотели посвятить себя Богу.

Когда об этом узнал император Диоклетиан, то велел привести сестер к нему и хотел их судить. Но посмотрел, как они были юны и красивы, и велел сестрам отправляться в Македонию и выбрать себе женихов. Однако те отказались исполнять волю императора, тогда сестер отдали в руки палачей и девушки погибли.

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Ильинско-Черниговская икона Божией Матери известная также как Черниговская икона Божией Матери. Образ был написан в 1658 году. Ее автор - иконописец Григорий Дубенский (в монашестве - Геннадий).

Святыня хранилась в Троицком монастыре Чернигова. Согласно преданию, в 1662 году образ Богородицы начал плакать - слезы текли из глаз Богоматери в течение 8 дней, с 16 по 24 апреля. В скором времени на Чернигов напало войско Крымского хана, и город разорили. Ночью враги ворвались в Троицкий монастырь, забрали всю утварь и опрокинули иконы, но образ Богородицы остался нетронутым - какая-то невидимая сила защитила его. Нечестивцы не смогли попасть и в пещеру преподобного Антония Печерского, где укрывалась братия. В какой-то момент напавшие и вовсе обратились в бегство.

Начиная XVII веке стали записывать случаи чудес, происходивших от Ильинской Черниговской иконы. В "Руне орошенном" святителя Димитрия Ростовского подробно описаны 24 чуда исцелений от всевозможных недугов жителей Чернигова и его окрестностей. Список чудес постоянно пополнялся и даже был один случай воскрешения.

Чудотворная икона находилась в Ильинской церкви при пещерах, затем ее поставили в Успенском соборе Елецкого Черниговского женского монастыря. В XIX веке святыня пребывала в соборе в летнее время, а на зиму ее переносили в церковь Рождества Христова.

В начале XX века на зиму икону помещали в Сретенскую церковь при архиерейских покоях, а в соборе оставляли икону-заместительницу. Существует мнение, что с 1924 года, после закрытия Троице-Ильинского монастыря, образ был утерян, но остались списки (копии) чудотворной святыни.

Какой церковный праздник 16 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского, и иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет". Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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Продолжается Страстная неделя. В Великую среду вспоминают, как Иуда предал Христа за 30 сребренников. В храмах в последний раз читают молитву с поклонами - после этого поклоны во время литургии отменяются до Троицы. Также это день исповеди.

О чем говорят приметы на 16 апреля

По погоде в этот день судят, какими будут весна и урожай:

день погожий выдался - весь май такой будет;

ветрено и прохладно - будет так до лета;

проливной дождь в этот день - будет жаркое лето;

гром гремит - к урожаю хлеба;

много подорожника - столько же и урожая будет.

В народе 16 апреля - праздник Ирина Рассадница. Сегодня принято наводить порядок в саду, белить деревья.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 16 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться, ссориться, отказывать в помощи, обижать животных, завидовать и сплетничать.

Продолжается Великий пост, Страстная неделя - самая строгая. В среду постящимся следует придерживаться сухоядения. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют что-либо давать взаймы - ни деньги, ни вещи.

Что можно делать 16 апреля

В православный праздник сегодня можно помолиться перед образом чудотворной Черниговской Богородицы. Перед иконой случались самые разные чудеса, но преимущественно исцеления от недугов - люди выздоравливали от слепоты, болезней ног, ревматизма, хронических заболеваний. К Богородице можно обратиться своими словами, а можно словами молитвы - считается, что Божия Матерь никому не отказывает в помощи.

По народным обычаям на Ирину Рассадницу можно сажать рассаду овощей - капусты, помидоров, огурцов.

Кто отмечает день ангела 16 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василиса, Ирина, Галина, Ника, Леонид, Михаил, Павел и Тимофей.

По старому стилю день ангела у Никиты, Ксении, Юлии, Марины, Альбины.

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