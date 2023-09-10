Украинские танки не боятся ни грязи, ни опасности. Украинские танкисты всегда были на высоте, а сейчас, в непростое военное время, наши герои в очередной раз показали свой профессионализм и готовность во что бы то ни стало отстаивать мир и спокойствие родной страны. Пожелайте этим храбрым ребятам в их профессиональный праздник - день танкиста Украины - удачи и скорейшего наступления мира и поблагодарите за нелегкую службу.
Когда День танкиста в Украине
День танкиста был учрежден в 1997 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины.
Учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины в лучших традициях предыдущих поколений постановляю: Установить в Украине праздник - День танкистов, который отмечать ежегодно во второе воскресенье сентября,
- говорится в указе.
Сегодня механизированные и танковые войска - основа Сухопутных войск Украины. Во время военных действий их основная задача – это захват и удержание занятых районов, рубежей и позиций, а также отражение ударов и прорыв обороны противника, разгром вражеских войск. С чем танковые войска успешно справляются в нынешнее военное время.
Поздравьте отважных героев с их профессиональным праздником - в 2023 году день танкиста Украина отмечает 10 сентября.
День танкиста - поздравления
С праздником тебя, танкист!
Будь душой и сердцем чист.
Мужества тебе и сил,
Чтоб здоров и крепок был.
Чтоб не дрогнула рука,
Чтоб судьба была легка,
Чтоб усталости не знал,
Чтоб награды получал!
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Поздравляю с Днем танкиста. Желаю крепких нервов, как гусеницы. Желаю полной осмотрительности в жизни, как у башни. Желаю надежной любви, как броня! Будь смелым, сильным, мудрым, неутомимым и непобедимым. И помни: танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего! Желаю успехов и геройских поступков, венчающихся победой!
***
В железной боевой машине
Ты, друг, нелегкий путь прошел,
Под выстрелами на равнине
Боев немало ты провел.
Танкист - как много в слове этом!
Ты воин смелый, ты герой!
Пусть в жизни будет больше света,
Веселым будет твой настрой.
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Честь и хвала славным и бесстрашным танкистам, достойным мужчинам, мужественным защитникам страны. Пусть небо над вашей головой всегда будет чистым, препятствия преодолимыми, здоровье крепким, сердце храбрым, настроение отличным, а судьба благосклонной. Вы наша защита и поддержка! Всего наилучшего, удачи, мира в душе и тепла.
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Танкисты - славные ребята,
За мужество спасибо вам!
Готовы вы вести захваты,
Чтоб нанести урон врагам!
Пускай на все вам хватит силы,
Здоровье пусть не подведет!
А чтоб опасность не грозила,
Пусть Бог удачу вам пошлет!
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С Днём танкиста! Желаю всегда идти на прорыв, добиваться победы и верить в свои силы, желаю, как самая крепкая, прочная техника - танк, быть самым крепким, сильным человеком, отважным, мужественным, смелым мужчиной. Стремись и побеждай, люби, береги своё счастье и оставайся гордостью для близких, для города, для всей страны.
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Ты - танкист, а значит, бойся,
Удирай, коварный враг,
Вызов бросить может танку
Только полный лишь дурак!
Напролом, через овраги,
И кусты, и грязь вперед,
Смельчаков мы поздравляем,
Всех, кто звание несет!
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Сердце танкиста - это уголок, где объединяются храбрость, честь, выдержка, стальные нервы и любовь к Родине. Холодный разум и раскаленное желание защищать свою Отчизну делают из простых ребят высококвалифицированных танкистов. Спасибо вам, родные, за смелость, стойкость и сознательность. Будьте здоровы, и пускай дома вас всегда ждут любимые люди.
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С Днем танкиста поздравляю
Смелых и крутых парней,
Будет пусть броня надежна
Ваших боевых коней.
Крепких гусениц желаю,
Бака полного с верхом,
Пусть на марше каждый кустик,
Каждый ров будет знаком.
Вы надежная защита,
Вы броня и мощь страны,
В День танкиста пожелаю
Вам не знать дорог войны.
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С Днём танкиста! Желаю всегда расчищать путь к победе, желаю везде прорываться, желаю никогда в себе не сомневаться, желаю за своё гордо и смело сражаться. И пусть "глухо, как в танке" будет не про твою жизнь, пусть каждый день готовит для тебя свою удачу и бравое сражение, в котором ты, конечно, победишь.
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Бомбежки не пугает звук,
Ты - боевой машине друг!
Мы поздравляем в День Танкиста
С теплом в душе и сердцем чистым,
Желаем мира и побед,
Любви, добра и долгих лет!
День танкиста - картинки
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