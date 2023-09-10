Когда День танкиста отмечают в Украине, история праздника, а также пожелания и открытки для отважных и мужественных.

Украинские танки не боятся ни грязи, ни опасности. Украинские танкисты всегда были на высоте, а сейчас, в непростое военное время, наши герои в очередной раз показали свой профессионализм и готовность во что бы то ни стало отстаивать мир и спокойствие родной страны. Пожелайте этим храбрым ребятам в их профессиональный праздник - день танкиста Украины - удачи и скорейшего наступления мира и поблагодарите за нелегкую службу.

Когда День танкиста в Украине

День танкиста был учрежден в 1997 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины.

Учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины в лучших традициях предыдущих поколений постановляю: Установить в Украине праздник - День танкистов, который отмечать ежегодно во второе воскресенье сентября,

- говорится в указе.

Сегодня механизированные и танковые войска - основа Сухопутных войск Украины. Во время военных действий их основная задача – это захват и удержание занятых районов, рубежей и позиций, а также отражение ударов и прорыв обороны противника, разгром вражеских войск. С чем танковые войска успешно справляются в нынешнее военное время.

Поздравьте отважных героев с их профессиональным праздником - в 2023 году день танкиста Украина отмечает 10 сентября.

День танкиста - поздравления

С праздником тебя, танкист!

Будь душой и сердцем чист.

Мужества тебе и сил,

Чтоб здоров и крепок был.

Чтоб не дрогнула рука,

Чтоб судьба была легка,

Чтоб усталости не знал,

Чтоб награды получал!

***

Поздравляю с Днем танкиста. Желаю крепких нервов, как гусеницы. Желаю полной осмотрительности в жизни, как у башни. Желаю надежной любви, как броня! Будь смелым, сильным, мудрым, неутомимым и непобедимым. И помни: танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего! Желаю успехов и геройских поступков, венчающихся победой!

***

В железной боевой машине

Ты, друг, нелегкий путь прошел,

Под выстрелами на равнине

Боев немало ты провел.

Танкист - как много в слове этом!

Ты воин смелый, ты герой!

Пусть в жизни будет больше света,

Веселым будет твой настрой.

***

Честь и хвала славным и бесстрашным танкистам, достойным мужчинам, мужественным защитникам страны. Пусть небо над вашей головой всегда будет чистым, препятствия преодолимыми, здоровье крепким, сердце храбрым, настроение отличным, а судьба благосклонной. Вы наша защита и поддержка! Всего наилучшего, удачи, мира в душе и тепла.

***

Танкисты - славные ребята,

За мужество спасибо вам!

Готовы вы вести захваты,

Чтоб нанести урон врагам!

Пускай на все вам хватит силы,

Здоровье пусть не подведет!

А чтоб опасность не грозила,

Пусть Бог удачу вам пошлет!

***

С Днём танкиста! Желаю всегда идти на прорыв, добиваться победы и верить в свои силы, желаю, как самая крепкая, прочная техника - танк, быть самым крепким, сильным человеком, отважным, мужественным, смелым мужчиной. Стремись и побеждай, люби, береги своё счастье и оставайся гордостью для близких, для города, для всей страны.

***

Ты - танкист, а значит, бойся,

Удирай, коварный враг,

Вызов бросить может танку

Только полный лишь дурак!

Напролом, через овраги,

И кусты, и грязь вперед,

Смельчаков мы поздравляем,

Всех, кто звание несет!

***

Сердце танкиста - это уголок, где объединяются храбрость, честь, выдержка, стальные нервы и любовь к Родине. Холодный разум и раскаленное желание защищать свою Отчизну делают из простых ребят высококвалифицированных танкистов. Спасибо вам, родные, за смелость, стойкость и сознательность. Будьте здоровы, и пускай дома вас всегда ждут любимые люди.

***

С Днем танкиста поздравляю

Смелых и крутых парней,

Будет пусть броня надежна

Ваших боевых коней.

Крепких гусениц желаю,

Бака полного с верхом,

Пусть на марше каждый кустик,

Каждый ров будет знаком.

Вы надежная защита,

Вы броня и мощь страны,

В День танкиста пожелаю

Вам не знать дорог войны.

***

С Днём танкиста! Желаю всегда расчищать путь к победе, желаю везде прорываться, желаю никогда в себе не сомневаться, желаю за своё гордо и смело сражаться. И пусть "глухо, как в танке" будет не про твою жизнь, пусть каждый день готовит для тебя свою удачу и бравое сражение, в котором ты, конечно, победишь.

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Бомбежки не пугает звук,

Ты - боевой машине друг!

Мы поздравляем в День Танкиста

С теплом в душе и сердцем чистым,

Желаем мира и побед,

Любви, добра и долгих лет!

День танкиста - картинки

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Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные в сентябре 2023 будут.

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