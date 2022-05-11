Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медсестры. Установлен он в честь сестры милосердия Флоренс Найтингейл, которая помогала раненым солдатам в Крымской войне. История праздника символична для Украины, ведь во время войны украинские медсестры выполняют невероятно важную работу. В зоне боевых действий они спасают жизни наших военных, а в мирных городах обеспечивают достойный уровень медицины.
День медсестры: история праздника
Международный день медсестры установлен в честь британской медсестры Флоренс Найтингейл. Она родилась 12 мая 1820 года в семье аристократов. Она хотела помогать людям и решила стать медсестрой несмотря на то, что эта профессия считалась недостойной в Британии.
С началом Крымской войны (1853 год) она переехала в военный госпиталь и помогала раненым солдатам. Найтингейл спасла много жизней, благодаря ей смертность солдат значительно снизилась. В 1934 году был создан Международный фонд им. Ф. Найтингейл, по инициативе которого Международный день медицинской сестры стал ежегодным праздником.
Поздравления с Днем медсестры в стихах и прозе
Добрые ангелы в белых халатах,
Нужны вы врачам и больным, что в палатах:
Поставить укол иль измерить давление,
У пациентов развеять сомнения.
Всё вы умеете, всё вам под силу.
Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всём вам везло.
С Днем медсестры, дорогие вы наши.
Знайте, что нет вас милее и краше.
***
Кто такая медсестра?
И красива, и умна!
Знает четко свое дело,
Выполняет всё умело!
Пожелать хочу с душой,
Чтобы в жизни был покой,
За дежурства чтоб платили,
Чтобы адский труд ценили.
Чтобы место уступали,
Люди чтоб добрее стали.
Пусть никто не забывает,
Кто на помощь прибегает.
***
Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
***
С Днем медицинской сестры поздравляю!
Жизни достойной и легкой желаю.
Пусть не тревожат плохие моменты,
Чаще в твой адрес звучат комплименты!
Пусть труд оценится очень пристойно,
Чтоб результатом была ты довольна.
Много здоровья, любви, красоты
И достижения классной мечты!
***
Низкий вам поклон, медсестры,
За бесценный, важный труд.
Счастья вам, в карьере роста,
И зарплаты пусть растут.
Веселитесь, отдыхайте,
Будьте бодрыми всегда.
И уж сами не хворайте,
Не хандрите никогда!
***
Медицинская сестра,
Как добрый доктор Айболит,
Прямо с самого утра
Все в твоих руках кипит,
Знаешь ты свою работу,
Все тебе здесь по плечу,
За твою нежность и заботу
Сказать спасибо я хочу!
С Днем медсестры от всей души
Тебя я поздравляю!
Здоровья крепкого, любви
И счастья я желаю!
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Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!
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Сегодня есть повод поздравить уважаемых медицинских сестер с их праздником. Эту профессию выбирают самые добрые, самые гуманные, самые отзывчивые люди. Вы не только врачуете раны и топите лед сердец, но и вселяете веру в добро, в исцеление, дарите надежду. Благодарим вас за ваш труд и будьте всегда здоровы.
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Поздравляю с Международным днём медицинской сестры и желаю белоснежной улыбки, как рабочий халат, крепкого здоровья, как медицинский спирт, верной удачи, как клятва Гиппократу, тёплой погоды в душе, как твоя забота о пациентах и настоящего счастья в жизни с лицензией на успех.