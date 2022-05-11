В День медсестры мы чтим тяжелый и невероятно важный труд медицинских сестер.

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медсестры. Установлен он в честь сестры милосердия Флоренс Найтингейл, которая помогала раненым солдатам в Крымской войне. История праздника символична для Украины, ведь во время войны украинские медсестры выполняют невероятно важную работу. В зоне боевых действий они спасают жизни наших военных, а в мирных городах обеспечивают достойный уровень медицины.

День медсестры: история праздника

Международный день медсестры установлен в честь британской медсестры Флоренс Найтингейл. Она родилась 12 мая 1820 года в семье аристократов. Она хотела помогать людям и решила стать медсестрой несмотря на то, что эта профессия считалась недостойной в Британии.

С началом Крымской войны (1853 год) она переехала в военный госпиталь и помогала раненым солдатам. Найтингейл спасла много жизней, благодаря ей смертность солдат значительно снизилась. В 1934 году был создан Международный фонд им. Ф. Найтингейл, по инициативе которого Международный день медицинской сестры стал ежегодным праздником.

Поздравления с Днем медсестры в стихах и прозе

Добрые ангелы в белых халатах,

Нужны вы врачам и больным, что в палатах:

Поставить укол иль измерить давление,

У пациентов развеять сомнения.

Всё вы умеете, всё вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:

Счастье, здоровье, успех и тепло,

Чтобы всегда и во всём вам везло.

С Днем медсестры, дорогие вы наши.

Знайте, что нет вас милее и краше.

***

Кто такая медсестра?

И красива, и умна!

Знает четко свое дело,

Выполняет всё умело!

Пожелать хочу с душой,

Чтобы в жизни был покой,

За дежурства чтоб платили,

Чтобы адский труд ценили.

Чтобы место уступали,

Люди чтоб добрее стали.

Пусть никто не забывает,

Кто на помощь прибегает.

***

Медицинские сестрички,

Поздравляю с вашим днем!

Чтоб терпенье не кончалось,

Полной чашей был ваш дом!

Пусть работа будет в радость,

А зарплата лишь растет.

Будьте счастливы, здоровы,

И поменьше вам забот!

***

С Днем медицинской сестры поздравляю!

Жизни достойной и легкой желаю.

Пусть не тревожат плохие моменты,

Чаще в твой адрес звучат комплименты!

Пусть труд оценится очень пристойно,

Чтоб результатом была ты довольна.

Много здоровья, любви, красоты

И достижения классной мечты!

***

Низкий вам поклон, медсестры,

За бесценный, важный труд.

Счастья вам, в карьере роста,

И зарплаты пусть растут.

Веселитесь, отдыхайте,

Будьте бодрыми всегда.

И уж сами не хворайте,

Не хандрите никогда!

***

Медицинская сестра,

Как добрый доктор Айболит,

Прямо с самого утра

Все в твоих руках кипит,

Знаешь ты свою работу,

Все тебе здесь по плечу,

За твою нежность и заботу

Сказать спасибо я хочу!

С Днем медсестры от всей души

Тебя я поздравляю!

Здоровья крепкого, любви

И счастья я желаю!

***

Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!

***

Сегодня есть повод поздравить уважаемых медицинских сестер с их праздником. Эту профессию выбирают самые добрые, самые гуманные, самые отзывчивые люди. Вы не только врачуете раны и топите лед сердец, но и вселяете веру в добро, в исцеление, дарите надежду. Благодарим вас за ваш труд и будьте всегда здоровы.

***

Поздравляю с Международным днём медицинской сестры и желаю белоснежной улыбки, как рабочий халат, крепкого здоровья, как медицинский спирт, верной удачи, как клятва Гиппократу, тёплой погоды в душе, как твоя забота о пациентах и настоящего счастья в жизни с лицензией на успех.

С Днем медсестры 2022: картинки и открытки

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