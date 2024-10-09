Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 10 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

10 октября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Евлампия и Евлампию. О традициях и приметах 10 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

10 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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10 октября по новому церковному календарю (23 октября по старому) - день памяти мучеников Евлампия и Евлампии.

Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. Они жили в IV веке в городе Никомидия и были родом из знатной семьи. То были времена правления императора Максимилиана, язычника, который устраивал гонения на христиан. Несмотря на это, Евлампий принял христианскую веру, а когда император выдал указ, согласно которому все христиане должны покинуть город, то просто высмеял его - якобы Максимилиан не защищает подданных, а борется с ними. Евлампия тут же схватили и отвели на суд. Его сестра, узнав об этом, тоже пришла туда, чтобы поддержать брата, и смело заявила, что и она христианка. Девушку тоже схватили и вместе с братом бросили в котел с кипятком, но он не причинил им вреда. Их решили сжечь - на чудо и огонь не тронул их. Тогда юношу казнили, и сестра его тут же умерла от горя.

Церковный праздник 10 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мученика Каллистрата и дружины его, а также преподобного Савватия.

О чем говорят приметы на 10 октября

По приметам этого дня можно судить о том, какими будут погода в ближайшее время, а также зима:

гроза в этот день - зима будет мягкая и короткая;

дождь со снегом - будет теплый январь;

много шишек на хвойных - жди сильные морозы зимой;

погода сухая и теплая - осень будет затяжной;

резко похолодало - такая погода будет еще неделю.

В народном календаре 10 октября - праздник Евлампия, Евлампий Зимоуказатель.

Что нельзя делать 10 октября

Сегодня Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня не советуют выносить мусор - можно вынести финансовую удачу. Не следует в этот день одалживать спички или свечи - вместе с ними можно отдать из дома благополучие.

Что можно делать 10 октября

У Евлампия и Евлампии просят сил в моменты, когда близки к отчаянию. Также святые помогают укрепиться в вере.

По народным приметам 10 октября нужно избавиться от старых вещей, которые уже нельзя носить - выбросить их, а лучше сжечь. Считается, что таким образом освобождаешься от болезней и бед. Если вещи хорошие - их лучше отдать нуждающимся, все благие дела возвращаются сторицей.

10 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иннокентий, Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Яков.

По старому стилю именины празднуют Кирилл, Марк, Прохор, Вячеслав, Матвей, Федор, Александр, Валентин, Иван.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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