Какой церковный праздник отмечают верующие 10 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

10 апреля по новому церковному календарю чтут святого мученика Терентия и его 40 воинов, а также благоверного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 10 апреля (23 апреля по старому стилю) - день памяти благоверного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

Видео дня

10 апреля по новому церковному календарю (в некоторых источниках 7 апреля) вспоминают украинского святого, политика, дипломата и благотворителя Петра Конашевича-Сагайдачного. Родился будущий украинский гетьман 11 мая 1575 г. (одна из вероятных дат) в с. Кульчицы вблизи Самбора на Львовщине. Походил из семьи шляхтича православной веры. Его отца звали Конаш, поэтому Конашевич - это, скорее, отчество, а не фамилия.

Известно, что род Конашевичей имел в Речи Посполитой собственный герб и привилегию выбирать веру, поэтому Петр после рождения был крещен в православии и исповедовал его до смерти.

Когда ему исполнилось немного за тридцать, Сагайдачного (это было его казачье прозвище от слова "сагайдак" - коробка на стрелы) избрали гетьманом Войска Запорожского. Кстати, именно Петр первым стал писаться именно как Гетьман Запорожский. Он добился, чтобы отменили должность старшего над казаками от польской власти, а избранный казаками гетьман имел власть, чтобы отменили ограничения вольностей и прав казачества, а жители Украины могли свободно выбирать себе вероисповедание.

Петр Сагайдачный организовал успешные походы запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. Гетьман прославился как меценат православных братств и опекун братских школ, а после основания Киевского (Богоявленского) братства он и все Войско Запорожское вступили в него.

В 1620 году гетьман Сагайдачный пригласил и сопроводил в Киев Патриарха Иерусалимского Феофана III - тот рукоположил многих украинских православных епископов, ставших борцами за веру, украинское образование и культуру. Так на территории Киевской митрополии возродилась православная иерархия, а Киев вернул себе значение культурного и религиозного центра Украины.

Умер гетьман в1622 году в Киеве – был тяжело ранен во время Хотинской битвы. Свое имущество Петр завещал на образовательно-учебные и религиозно-церковные благотворительные цели. Похоронили знаменитого гетьмана в Богоявленской церкви Киевского братства.

В 2020 году Петр Конашевич-Сагайдачный был канонизирован Священным синодом Православной церкви Украины как святой.

Какой церковный праздник 10 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Иллариона Нового. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 10 апреля

В народе 10 апреля - праздник Терентьев день. Приметы говорят о погоде и урожае:

много птиц на деревьях - будет жаркое и солнечное лето;

дождь пошел - летом жди засуху;

сильный ветер - к неурожаю;

в доме появились маленькие пауки - к потеплению.

В этот день советуют наблюдать за восходом солнца - если оно в дымке или мареве, то год будет хлебным. Кстати, отсюда пошло и второе название праздника - Терентий Маревный.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 10 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи, милостыне, а также чересчур веселиться.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда без масла. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Следует помнить, что ограничение в еде во время поста - далеко не главное, намного важнее не грешить, следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещают в этот день пользоваться острыми предметами - топором, пилой или даже ножницами, запрет связан с тем, что святой мученик Терентия и его 40 воинов были казнены.

Что можно делать 10 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым - молятся об укреплении веры, просят ниспослать мужества перед лицом надвигающихся опасностей, об отпущении грехов, а также телесного и духовного исцеления.

По народным приметам в этот день нужно вымыть полы в доме - тогда гости будут всегда званые.

Кто отмечает день ангела 10 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Максим, Григорий, Терентий, Фёдор, Яков.

По старому стилю день ангела у Василия, Ивана, Илариона, Ильи, Николая, Саввы, Степана.

Вас также могут заинтересовать новости: