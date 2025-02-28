Какой церковный праздник отмечают верующие 1 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

1 марта по новому церковному календарю православные вспоминают преподобную мученицу Евдокию Илиопольскую. Сегодня же отмечают Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. В народе день прозвали Авдотья Весновка. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 1 марта (14 марта по старому стилю) - день памяти святой Евдокии Илиопольской.

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Евдокия жила в городе Илиополе Финикийском (сейчас это территория Ливана). Она была чрезвычайно красива и решила зарабатывать на своей красоте: стала принимать состоятельных мужчин из разных стран, и вскоре разбогатела. Жила Евдокия беспечно, пока однажды ночью не услышала, как ее сосед совершает молебное пение и читает Писание о праведниках и грешниках. Послушав его, Евдокия задумалась о своей жизни и осознала, насколько неправильно она ее ведет.

Девушка несколько дней постилась, молилась и каялась, а потом приняла крещение. Все свое имущество она раздала бедным, а сама ушла в монастырь. За свое покаяние Евдокия получила дар исцеления и даже воскрешения людей - известно о трех таких случаях.

Со временем святая стала игуменью монастыря. Силой своей молитвы она могла обратить язычников в христианство. Слава о ней дошла до императора - святую оклеветали в колдовстве и обмане и казнили в первый день весны.

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1 марта 2025 года - Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Праздник не имеет фиксированной даты, его отмечают в субботу Сырной седмицы и эта дата одинакова как для нового,так и для старого стиля.

Преподобными церковь называет святых, которые совершали свой подвиг в монашеском подвижничестве. То есть, сегодня вспоминают всех иноков и монахов, показывают, что святые подвижники, отшельники и аскеты были такими же людьми – часто со слабым телом, но сильным духом, который позволял им совершать настоящие подвиги. Они отказывались от мирских привязанностей, забот и стремлений и следовали Христу. Иисус когда-то сказал про монахов: "И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную".

Так как пост - это монашеская добродетель, то и вспоминают иноков и монахов накануне Великого поста.

Какой церковный праздник 1 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святых Памфила, пресвитера, и 11 мучеников. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 1 марта

В народном календаре 1 марта - праздник Авдотья Весновка. По его приметам судят о погоде:

какой день сегодня - таким будет и лето;

метель метет - весна будет затяжной, а год неурожайным;

с крыши капает - к теплому лету;

снег идет - осенью будет много грибов;

если много луж - летом будет много меда.

По народной традиции в этот день особо никто не работает - встречают весну.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 1 марта, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, ругань, ложь, лень, зависть и жадность. Нельзя отказывать в помощи, желать зла, обижать людей и животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют одалживать деньги и работать - ничего не заладится. Важно в этот день ни с кем не поссориться, иначе не помиритесь до самой Пасхи.

Что можно делать 1 марта

В православный праздник сегодня обращаются к святой Евдокии - просят терпения и укрепления веры, исцеления от болезней, молятся об избавлении от бесплодия, помощи в делах и перед тяжелыми испытаниями.

По народной традиции в этот день готовятся к посевной: пересматривают семена, инвентарь, технику. Согласно примете, если сегодня покормить бездомную кошку или собаку и/или забрать их к себе домой, то будешь жить долго и счастливо без материальных проблем. Беременным женщинам советуют в этот день встретить восход солнца, чтобы выносить и родить здорового малыша.

Кто отмечает день ангела 1 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Нестор, Ольга, Пётр.

По старому стилю день ангела у Павла, Ильи, Даниила, Макара.

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