Какой сегодня православный праздник по календарю, каким святым молиться и главные запреты дня.

Рассказываем, какой сегодня церковный праздник в православном календаре, что можно делать в этот день, а что - под строгим запретом.

Церковный праздник сегодня, 9 июня - день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского

Ферапонт жил в городе Сардис (Малая Азия) в III веке и был местным епископом. Он проповедовал христианскую веру и крестил многих язычников-еллинов.

Узнав об этом, правитель Юлиан велел бросить епископа в темницу. Его морили голодом и жаждой, но Ферапонт стойко вынес все мучения. Тогда святого начали пытать, и он в конце концов умер. На том месте выросли большие деревья, которые исцеляли людей.

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Церковный праздник сегодня, 9 июня - день памяти святой Феодоры Александрийской

Фе­о­до­ра жила в III-IV веках в Александрии. В то время правил император Диоклетиан, который был язычником и устраивал гонения на христиан. Феодору, как христианку, привели на суд, а после ее отказа отречься от веры отправили в блудный дом. Ее честь спас воин Дидим - он разогнал мужчин и отдал святой свое одеяние. За это его отправили на казнь. Феодора пошла вместе с ним.

Какой сегодня праздник - народные приметы 9 июня

Приметы дня в основном связаны с погодой:

с утра душно - будет дождь;

росы много утром - к ясному дню;

черви начали выползать - пойдет дождь;

туман в этот день - будет много грибов в сезоне;

какая погода 9 июня - такая же будет и осень.

Народный праздник 9 июня называется Федора Домовница - многие приметы этого дня связаны с домовым.

Что нельзя делать на церковный праздник 9 июня

Святая Феодора не терпит сплетен и бесполезного трепа, поэтому в этот день нужно следить за своим языком. Есть несколько строгих запретов для женщин на 9 июня:

запрещается вести пустые разговоры и сплетничать - это к разладу в семье;

нельзя делать уборку, особенно подметать - под веником сидит домовой, защитник дома, его можно нечаянно вымести, а вместе с ним и благополучие;

не стоит ни с кем спорить и ссориться - можно получить в результате большой скандал.

В народе говорили: "На Федору - не выноси из избы сору".

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 9 июня

У Феодоры женщины просят дать им силы. Сегодня нужно говорить только по делу - это принесет толк и убережет от слухов. Хорошей приметой считается помирить тех, кто ссорится. Для этого даже советовали брызнуть на них водой.

В этот день также задабривали домового и привлекали в дом финансовое благополучие: ставили в укромном месте горшочек или другую посуду и бросали в нее несколько монет.

Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2023 с праздниками по старому и новому стилю.

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