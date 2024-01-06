Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

7 января по новому церковному календарю православные отмечают Собор Иоанна Предтечи. О традициях дня, его народных приметах, а также что отмечают в церкви 7 января по старому стилю - рассказываем в материале.

7 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

7 января (20 января по старому стилю), на следующий день после Крещения Господня, отмечают день памяти Иоанна Крестителя (или Предтечи) - Собор Иоанна Предтечи. Иоанн был тем самым человеком, который напророчил приход Сына Божьего перед Рождением Христа, крестил Спасителя в водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения.

Родился Иоанн в семье пожилой пары - Захарии и Елисаветы. О его появлении на свет сообщал Захарии архангел Гавриил, а когда тот усомнился, то стал немым аж до момента, когда нужно было назвать сына. Об Иоанне ангел сказал: "Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом..."

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Иоанн родился на полгода раньше Иисуса, во время избиения младенцев его мать укрыла его в пустыне - так они выжили. В пустыне Иоанн провел свои первые 30 лет - вдали от людей, грехов, слабостей. Носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и акридами (саранчой или по другой версии - плодами рожкового дерева). Примерно в 28-зо лет Иоанн стал проповедовать и рассказал о скором пришествии Мессии.

В водах реки Иордан Иоанн крестил многих евреев и самого Иисуса. После этого Креститель продолжил проповедовать, но после был схвачен и заточен в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа. Его Иоанн обличал в том, что царь отнял жену у своего брата и нарушил иудейские законы. Супруга царя попросила в подарок голову Иоанна, и, хотя сам царь не хотел этого, но просьбу выполнил. Предтечу казнили, а его голову принесли девушке на блюде. Позже глава трижды терялась, но была найдена. Тело святого похоронили, а о смерти сообщили Иисусу.

"Предтеча" означает "тот, кто течет перед", "первопроходец". Так Иоанна прозвали за то, что он родился раньше Христа и проповедовал о Его пришествии.

Праздник 7 января по старому стилю - Рождество Христово. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 25 декабря.

О чем говорят приметы на 7 января

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и об урожае:

стоит сухая погода - летом тоже будет засушливым;

холода начались и держатся неделю - сраху за ними будет оттепель;

утром на деревьях лежит иней - будет урожай зерновых.

В народном календаре 7 января - праздник Иван Бражник, Зимний свадебник, Перезимник. Принято считать, что Иоанн Предтеча несет первую весточку о весне.

Что нельзя делать 7 января

В этот праздник есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

отказывать в помощи;

сквернословить, грубить, ругаться;

собирать сплетни.

По народным приметам не следует в этот день давать и брать в долг и пересчитывать мелкие деньги - можешь оказаться на "мели", а также принимать подарки от незнакомых людей. В то же время отказывать в просьбах родным тоже не стоит.

Что можно делать 7 января

В этот день хорошо пойти в храм - "Собор" означает собрание верующих для совершения богослужения в честь Иоанна Крестителя. Если такой возможности нет, то тогда помолиться дома. У Иоанна Предтечи просят помощи в сложных делах и исцеления от тяжелых болезней, к святому обращаются с молитвой бездетные супруги, чтобы Бог послал им детей, женщины просят наставить на путь истинный неверных мужей.

В народе праздник прозвали Иван-бражник - по традиции в первый день после Крещения нужно "запить зло" освященной крещенской водой. Этот обряд, по поверьям, заряжает здоровьем на целый год. Также принято собираться за общим столом с родственниками, близкими и соседями.

7 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Василий, Иван.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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