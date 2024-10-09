В 2024 году украинцы отметят Рождество по новому стилю в один день с католиками.

Ежегодно зимой христиане отмечают самый важный и самый светлый церковный праздник - Рождество Христово. Торжество посвящено рождению Иисуса Христа, который стал мессией и искупил грехи человечества.

Рождество в Украине отмечается на протяжении многих веков и имеет множество традиций - 12 постных блюд в Сочельник, рождественские колядки и вертепный театр. Однако современным украинцам из-за перехода на новый церковный календарь придется привыкнуть к переносу даты Рождества.

Какого числа Рождество в Украине 2024

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. В нем даты всех христианских праздников переносятся на 13 дней ранее. Не стало исключением и православное Рождество - теперь его дата будет совпадать с католическим.

Рождество 2024 отмечается 25 декабря по новому стилю. В этом году это среда.

Православные, которые продолжают жить по старому церковному календарю, отметят Рождество 7 января 2025 года, во вторник.

Когда Рождественский пост 2024

Перед Рождеством верующие соблюдают 40-дневный пост, чтобы очистить тело и душу к великому празднику.

По новому стилю Рождественский пост будет с 15 ноября по 24 декабря. В течение этого периода верующим нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Дети, обладатели хронических болезней и воины освобождаются от поста.

По старому стилю Рождественский пост длится с 28 ноября по 6 января.

Будет ли выходной на Рождество

Рождество в Украине является официальным праздником, в честь которого работающим людям предоставляется дополнительный выходной.

Однако в 2024 году в Украине действует военное положение. И если оно будет продлено до 25 декабря, то выходного на Рождество не будет, поскольку во время войны дополнительные нерабочие дни не предоставляются.

Однако работодатели на свое усмотрение могут предоставить выходной сотрудникам частных компаний.

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