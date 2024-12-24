Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 25 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

25 декабря по новому церковному календарю православные верующие отмечают Рождество Христово- один из самых важных праздников. Он относится к двунадесятым и установлен в память о рождении Иисуса Христа. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 25 декабря (7 января по старому стилю) - Рождество Христово, один из главных праздников у православных и католиков. В этом году, как и в прошлом, после перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь, дата православного и католического Рождества совпадает. В Украине Рождество также входит в число государственных праздников.

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Великий праздник посвящен появлению на свет Иисуса Христа, которого родила Пресвятая Дева Мария. Известно, что Иисус появился на свет в Вифлееме, куда Мария и ее муж Иосиф прибыли для переписи населения. Свободных мест в городе для ночлега они не нашли и остановились в пещере, где обычно ночевали пастухи c домашними животными. Именно там и родился Спаситель. Об этом чуде сообщил ангел, который спустился к пастухам с небес.

Ныне эта пещера - одна из главных христианских святынь, она находится в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Место рождения Христа отмечено 14-конечной серебряной звездой - это символ Вифлеемской звезды, которая засияла на небе после рождения Христа и указала путь волхвам с Востока, шедшим поклониться Царю Иудейскому. В пещере также находится алтарь Рождества и придел Яслей, а сама святыня доступна паломникам.

Какой церковный праздник 25 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Спиридона Тримифунтского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 25 декабря

Погодные приметы говорят о том, какую погоду ждать в ближайшее время и летом:

утром ясно - святки будут морозными;

пасмурно с утра - весна будет ранней;

солнце светит ярко - лето будет солнечное и плодородное, а на Новый год будет морозная и ясная погода.

В народе считается, что если в этот день пойдет снег, то будет благополучный год во всех смыслах.

Что нельзя делать сегодня

Рождество - особая дата и имеет ряд строгих запретов. В церковный праздник 25 декабря церковь порицает сквернословие, ругань, сплетни, зависть, лень, злость, месть. Нельзя сегодня заниматься тяжелой работой, шитьем, рукоделием, домашними хлопотами и даже выносить мусор.

Не следует идти на кладбище, отказывать в помощи просящему, ходить на охоту, рыбалку. Также по народным приметам в этот день не стоит надевать старую или грязную одежду, давать что-либо или брать в долг.

Что можно делать 25 декабря

В Рождество Христово традиционно идут в храм. В полночь Рождества совершается всенощная, а ближе к утру - литургия. В молитвах на православный праздник сегодня просят Божьей ласки и прощения, верят, что в этот день небеса открыты для всех просьб и молитв - главное, чтобы они были искренними.

В праздник принято принимать гостей или ходить в гости - за общим столом собираются родственники или близкие люди. Обязательно нужно пригласить колядников, которые ходят от дома к дому, славя Христа и хозяев.

Ранее мы публиковали лучшие украинские колядки на Рождество, которые легко запомнить.

В доме на Рождество нужно зажечь свечи - считается, что это принесет тепло в семью и сделает год счастливым. Обязательно нужно занести немного соломы - на удачу. Разлить напитки за рождественским столом - к успеху во всех начинаниях. Но пить алкоголь, кроме красного вина в небольшом количестве, в праздник не следует.

Кто отмечает день ангела 25 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Мария, Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Давид, Константин, Николай, Михаил, Леонид.

По старому стилю день ангела у Александра и Спиридона.

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