Рассказываем, со скольки лет можно крестить ребенка и в какие дни совершать обряд.

У многих новоиспеченных родителей часто возникает вопрос: когда нужно крестить ребенка? В каком возрасте это делать, существуют ли дни, наиболее благоприятные для таинства и когда крестить нежелательно? С этими вопросами УНИАН обратился к священнику.

Ранее мы рассказывали, как провести Крещенский сочельник - что можно и нельзя делать в праздник.

Зачем крестить ребенка, в каком возрасте и где это делать

У обряда крещения нет возрастных ограничений, как таковых - родители могут сами решать, когда лучше крестить малыша. Есть традиция совершать обряд на 40-й день после рождения - до этого времени по правилам Таинства маме ребенка не разрешается присутствовать на крещении.

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В то же время священнослужители советуют не затягивать с Таинством.

Крещение ребенка желательно осуществить как можно скорее после рождения. Благодаря благословению Господнему во время этого Святого Таинства ребенок освобождается от первородного греха, снимается греховная печать - печать смерти,

- рассказал в комментарии УНИАН украинский священник, протоиерей, писатель, редактор и ведущий Иван Рыбарук.

По словам священника, в первые годы христианства - когда крестили многих людей, которые обращались к вере в Иисуса Христа - в период после рождественских праздников, пасхальных праздников, перед Пятидесятницей Таинство Крещения совершали прямо во время богослужений. Поскольку сейчас большинство людей крещены, то массовых крещений во время богослужений нет.

Традиционно обряд крещения совершается в церкви, но в случае необходимости допускается его проводить и в другом месте - например, дома или в больнице. Заранее нужно побеспокоиться об атрибутах ритуала. Для него понадобятся:

крестик;

крестильная одежда;

крыжма (полотенце для ребенка);

свечи.

Свечи обычно приобретают в храме, другие атрибуты чаще всего приносят крестные родители.

Когда лучше крестить ребенка в 2025 году

Проводить обряд можно практически в любой день. "У Бога все дни одинаковы, поэтому никакой разницы нет в том, когда именно крестить ребенка", - говорит отец Иван.

Касательно того, можно ли крестить ребенка в пост, священник отвечает, что в пост можно совершать Таинство Крещения в случае серьезной необходимости. Если ее нет, то крещение лучше перенести на период, когда пост завершится. Также, как правило, детей не крестят в Страстную пятницу, потому что у этого дня другой смысл. Но в случае смертельной опасности можно крестить ребенка и в эту дату.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда будут православные посты в 2025 году.

Сколько стоит крестить ребенка 2025

Что касается стоимости обряда крещения, то официальной платы в церквях за этот и другие обряды не установлено, любая покупка или оплата здесь - это пожертвование. Сумма, которую вкладывают в крещение - это некий знак уважения, который идет на нужды храма. Узнавать расценки на таинства лучше всего заранее и при личном посещении.

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