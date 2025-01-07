Узнайте, какие события отмечают в мире и в Украине 7 января, и какие знаменитости родились сегодня.

Сегодня верующие чествуют Иоанна Предтечу, а программисты отмечают профессиональный день. Мы подробно рассказали, какой праздник 7 января наступает в Украине и в мире, чего нельзя делать и какие известные люди родились в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти Иоанна Крестителя. Христиане вспоминают жизнь пророка, который предсказал рождение Мессии и провел обряд крещения Иисуса. По старому церковному календарю 7 января наступает Рождество 2025.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник отмечают православные и что означает Собор Иоанна Предтечи.

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Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине посвящен чествованию памяти Иоанна Крестителя. Однако это торжество не является официальным и не входит в список национальных праздничных дней.

Из известных украинцев 7 января родились историк и композитор Николай Аркас, литературоведы Михаил Лев-Рудницкий и Степан Щурат, композитор Антон Муха, кинорежиссер Владимир Денисенко, политик Людмила Супрун.

Какой сегодня праздник в мире

Во всем отмечается Международный день программиста сегодня - праздник, посвященный работникам IT-сферы. Сегодня можно поздравить с Днем программиста знакомых и близких специалистов по компьютерам.

В эту дату родились такие известные мировые деятели: папа Римский Григорий XIII, математик Эмиль Борель, композитор Франсис Пуленк, актер Николас Кейдж.

Что за праздник сегодня по народному календарю

У наших предков в праздник сегодня заканчивался период рождественских святок и веселья. Люди возвращались к работе по дому. Больных лечили освященной в предыдущие дни крещенской водой. Сегодняшняя дата считается удачной для свадеб.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечается, чтобы не нарушить его запреты. В Собор Иоанна Предтечи, как и другие церковные торжества, нельзя ругаться, желать зла другим людям, мстить и завидовать. Если используете святую крещенскую воду, то к ней нужно относиться с уважением и не материться возле сосуда.

7 января - праздник, известный такими приметами погоды:

Ясное небо - к засушливому лету.

До полудня ярко светит солнце - весна будет ранней.

Если снежно и пасмурно, то ждите хорошего урожая летом.

Погода 7 января будет аномально тёплой и облачной.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 7 января отмечают обладатели имён Афанасий, Василий, Иван и Ян.

По старому стилю праздник 7 января посвящён именам Леонид и Мария.

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