Народный праздник 26 сентября известен под названиями Корнилий, Корнилов день, Иоанн Богослов, День Иоанна.

Православная церковь Украины 26 сентября чтит память одного из двенадцати апостолов Иоанна Богослова, автора одного из Евангелий и единственного апостола, который умер своей смертью. Многие религиоведы считают, что Иоанн был самым любимым учеником Христа. По старому стилю в этот день церковь вспоминала римского мученика Корнилия.

В народе Иоанн Богослов почитался сначала как покровитель иконописцев, а затем - всех художников. Народный праздник 26 сентября издавна считается удачным для рисования и в целом для творчества. Любые произведения искусства получатся удачными.

Иоанну Богослову также молятся о безопасности и благословении в дальней дороге. А день его памяти считается удачным для поездок и командировок. Однако в этот день считается плохой приметой подолгу задерживаться на перекрестах и поднимать предметы с земли.

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Наши предки в этот народный праздник выкапывали корнеплоды - репу, морковь, буряк, позднюю картошку. Считалось, что с этого дня прекращается рост всех растений, поэтому нужно успеть выкопать огород до 26 сентября. Собранные в эту дату овощи, по приметам, будут долго храниться. Также в эту дату заканчивали посев озимых культур.

По давним верованиям в праздник 26 сентября обязательно нужно съесть немного редьки с сахаром или с медом. Это растение принесет крепкое здоровье и до конца года защитит от болезней.

26 сентября - знак Зодиака

Рожденные 26 сентября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинник 26 сентября по характеру настойчивый и целеустремленный, всегда добивается своих целей. Такие люди очень рациональные и приземленные, не любят бездельничать и вести пустые разговоры. Довольно эгоистичные и не уступят свое счастье, но всегда готовы помочь близким.

Что нельзя делать 26 сентября

В этот день не стоит признаваться в любви, жениться и венчаться, знакомиться с родителями второй половинки. День неудачен для любовных дел - они закончатся неудачей.

Нельзя гадать при помощи зеркала сегодня - это очень дурная примета.

26 сентября нельзя заниматься уборкой, стиркой, подметанием полов. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

В День Иоанна Богослова нельзя завидовать, конфликтовать, ругаться матом, кричать на детей.

Не стоит плакать и грустить в этот день, иначе ваши проблемы усугубятся.

Приметы погоды 26 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много желудей на дубе уродилось - к холодной и снежной зиме.

Вода на реках и озерах очень холодная - к окончанию бабьего лета.

Куры начали линять - к теплой зиме.

Чем выше муравейники построили муравьи, тем суровей будет зима в этом году.

Грачи улетели на зимовку - первый снег рано выпадет.

Если пошел дождь, то будет хороший урожай озимых культур.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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