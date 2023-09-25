Какой сегодня праздник 26 сентября / фото Josep Monter Martinez / Pixabay

Православная церковь Украины 26 сентября чтит память одного из двенадцати апостолов Иоанна Богослова, автора одного из Евангелий и единственного апостола, который умер своей смертью. Многие религиоведы считают, что Иоанн был самым любимым учеником Христа. По старому стилю в этот день церковь вспоминала римского мученика Корнилия.

В народе Иоанн Богослов почитался сначала как покровитель иконописцев, а затем - всех художников. Народный праздник 26 сентября издавна считается удачным для рисования и в целом для творчества. Любые произведения искусства получатся удачными.

Иоанну Богослову также молятся о безопасности и благословении в дальней дороге. А день его памяти считается удачным для поездок и командировок. Однако в этот день считается плохой приметой подолгу задерживаться на перекрестах и поднимать предметы с земли.

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Наши предки в этот народный праздник выкапывали корнеплоды - репу, морковь, буряк, позднюю картошку. Считалось, что с этого дня прекращается рост всех растений, поэтому нужно успеть выкопать огород до 26 сентября. Собранные в эту дату овощи, по приметам, будут долго храниться. Также в эту дату заканчивали посев озимых культур.

По давним верованиям в праздник 26 сентября обязательно нужно съесть немного редьки с сахаром или с медом. Это растение принесет крепкое здоровье и до конца года защитит от болезней.

26 сентября - знак Зодиака

Рожденные 26 сентября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинник 26 сентября по характеру настойчивый и целеустремленный, всегда добивается своих целей. Такие люди очень рациональные и приземленные, не любят бездельничать и вести пустые разговоры. Довольно эгоистичные и не уступят свое счастье, но всегда готовы помочь близким.

26 сентября праздник Украина / фото GAIMARD / Pixabay

Что нельзя делать 26 сентября

В этот день не стоит признаваться в любви, жениться и венчаться, знакомиться с родителями второй половинки. День неудачен для любовных дел - они закончатся неудачей.

Нельзя гадать при помощи зеркала сегодня - это очень дурная примета.

26 сентября нельзя заниматься уборкой, стиркой, подметанием полов. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

В День Иоанна Богослова нельзя завидовать, конфликтовать, ругаться матом, кричать на детей.

Не стоит плакать и грустить в этот день, иначе ваши проблемы усугубятся.

Приметы погоды 26 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

  • Много желудей на дубе уродилось - к холодной и снежной зиме.
  • Вода на реках и озерах очень холодная - к окончанию бабьего лета.
  • Куры начали линять - к теплой зиме.
  • Чем выше муравейники построили муравьи, тем суровей будет зима в этом году.
  • Грачи улетели на зимовку - первый снег рано выпадет.
  • Если пошел дождь, то будет хороший урожай озимых культур.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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