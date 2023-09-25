Православная церковь Украины 26 сентября чтит память одного из двенадцати апостолов Иоанна Богослова, автора одного из Евангелий и единственного апостола, который умер своей смертью. Многие религиоведы считают, что Иоанн был самым любимым учеником Христа. По старому стилю в этот день церковь вспоминала римского мученика Корнилия.
В народе Иоанн Богослов почитался сначала как покровитель иконописцев, а затем - всех художников. Народный праздник 26 сентября издавна считается удачным для рисования и в целом для творчества. Любые произведения искусства получатся удачными.
Иоанну Богослову также молятся о безопасности и благословении в дальней дороге. А день его памяти считается удачным для поездок и командировок. Однако в этот день считается плохой приметой подолгу задерживаться на перекрестах и поднимать предметы с земли.
Наши предки в этот народный праздник выкапывали корнеплоды - репу, морковь, буряк, позднюю картошку. Считалось, что с этого дня прекращается рост всех растений, поэтому нужно успеть выкопать огород до 26 сентября. Собранные в эту дату овощи, по приметам, будут долго храниться. Также в эту дату заканчивали посев озимых культур.
По давним верованиям в праздник 26 сентября обязательно нужно съесть немного редьки с сахаром или с медом. Это растение принесет крепкое здоровье и до конца года защитит от болезней.
26 сентября - знак Зодиака
Рожденные 26 сентября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинник 26 сентября по характеру настойчивый и целеустремленный, всегда добивается своих целей. Такие люди очень рациональные и приземленные, не любят бездельничать и вести пустые разговоры. Довольно эгоистичные и не уступят свое счастье, но всегда готовы помочь близким.
Что нельзя делать 26 сентября
В этот день не стоит признаваться в любви, жениться и венчаться, знакомиться с родителями второй половинки. День неудачен для любовных дел - они закончатся неудачей.
Нельзя гадать при помощи зеркала сегодня - это очень дурная примета.
26 сентября нельзя заниматься уборкой, стиркой, подметанием полов. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
В День Иоанна Богослова нельзя завидовать, конфликтовать, ругаться матом, кричать на детей.
Не стоит плакать и грустить в этот день, иначе ваши проблемы усугубятся.
Приметы погоды 26 сентября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Много желудей на дубе уродилось - к холодной и снежной зиме.
- Вода на реках и озерах очень холодная - к окончанию бабьего лета.
- Куры начали линять - к теплой зиме.
- Чем выше муравейники построили муравьи, тем суровей будет зима в этом году.
- Грачи улетели на зимовку - первый снег рано выпадет.
- Если пошел дождь, то будет хороший урожай озимых культур.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.