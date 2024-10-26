Народный праздник 26 октября известен под названиями Дмитриев день, Дмитрий Солунский

Наши предки 26 октября чествовали всех воинов и посещали могилы близких. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что нельзя и что нужно сделать.

26 октября - праздник Дмитрия Солунского

По новому стилю Православная церковь Украины 26 октября чтит память великомученика Дмитрия Солунского. По старому церковному календарю сегодня чествуют Иверскую икону Богоматери, а также мучеников Злату, Агафонику и Карпа. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 26 октября отмечают по новому и старому стилю.

Великомученик Дмитрий при жизни прославился воинскими делами. Поэтому в Дмитриев день 26 октября принято чтить всех военных и солдат. Женщины провожали мужей на службу. Попросить у Бога благословения для защитников поможет молитва за воинов.

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День Дмитрия также считается всеобщей поминальной датой. Наши предки ходили на кладбище и приводили в порядок могилы близких. На месте захоронения убирали мусор, сажали новые цветы, молились за упокой души усопшего. В первую очередь посещали могилы павших в бою воинов.

Праздник сегодня считается очень удачным для любых медицинских операций, лечения болезней, оздоровительных процедур. У беременных женщин легко пройдут роды.

Кто родился 26 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня активные и неусидчивые. Им важно быть в курсе любых новостей. Не любят рутину и однообразие. Окружающие часто их не понимают. Рожденные 26 октября люди обидчивые и злопамятные, поэтому с ними лучше не ссориться.

Что нельзя делать 26 октября

Сегодняшний день считается опасным из-за повышенного риска обмана. Нельзя доверять незнакомцам, рассказывать личную информацию, особенно об уровне заработка, впускать в дом посторонних.

В праздник 26 октября нельзя заниматься тяжелым трудом по дому, колоть дрова, заниматься строительством и ремонтом.

Не стоит одалживать деньги и делать крупные покупки, чтобы не было финансовых проблем.

Не нужно плохо говорить об умерших родных.

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