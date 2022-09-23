Христиане отмечают церковный праздник 23 сентября в честь епископов Павла и Петра. В этот день наши предки отмечали именины рябины. Считалось, что эта ягода защищает от нечистой силы и болезней. Возле порога или на подоконник в этот день ставят ветку рябины с ягодами.
Некоторые люди в былые времена верили, что нечисть боится рябины и обходит её стороной. Поэтому дерево высаживали возле дома или клали несколько веток возле коляски ребенка, чтобы малышу ничего не навредило. Девушки готовили любимому блюда с рябиной, чтобы приворожить мужчину.
Сегодняшняя дата считается удачной для лечение любых болезней, особенно проблем с зубами. На этот день можно назначать любые анализы, процедуры и медосмотры. Также день удачный для любовных дел, но инициативу нужно проявлять женщине.
Что нельзя делать 23 сентября
- Если собираете рябину в этот день - нельзя обрывать все ягоды с ветки. Оставьте несколько гроздей для птиц.
- Запрещено рубить рябину и заготавливать дрова с этого дерева.
- Нельзя выходить на улице без шапки, иначе можете простудиться.
Приметы погоды 23 сентября
- Много рябины уродилось - к морозной зиме.
- Если на рябине уже пожелтело листья, то осень будет морозной, а зима - ранней.
- Если муравьи высокие муравейники строят, то зима будет суровой.
- Западный ветер сулит дождь, а восточный - сухую, но пасмурную погоду.