Народный праздник 23 сентября известен под названием Петр и Павел Рябинники.

Христиане отмечают церковный праздник 23 сентября в честь епископов Павла и Петра. В этот день наши предки отмечали именины рябины. Считалось, что эта ягода защищает от нечистой силы и болезней. Возле порога или на подоконник в этот день ставят ветку рябины с ягодами.

Некоторые люди в былые времена верили, что нечисть боится рябины и обходит её стороной. Поэтому дерево высаживали возле дома или клали несколько веток возле коляски ребенка, чтобы малышу ничего не навредило. Девушки готовили любимому блюда с рябиной, чтобы приворожить мужчину.

Сегодняшняя дата считается удачной для лечение любых болезней, особенно проблем с зубами. На этот день можно назначать любые анализы, процедуры и медосмотры. Также день удачный для любовных дел, но инициативу нужно проявлять женщине.

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Что нельзя делать 23 сентября

Если собираете рябину в этот день - нельзя обрывать все ягоды с ветки. Оставьте несколько гроздей для птиц. Запрещено рубить рябину и заготавливать дрова с этого дерева. Нельзя выходить на улице без шапки, иначе можете простудиться.

Приметы погоды 23 сентября

Много рябины уродилось - к морозной зиме.

Если на рябине уже пожелтело листья, то осень будет морозной, а зима - ранней.

Если муравьи высокие муравейники строят, то зима будет суровой.

Западный ветер сулит дождь, а восточный - сухую, но пасмурную погоду.

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