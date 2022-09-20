Народный праздник 20 сентября известен под названиями Созонт и Лука, Луков день.

Христиане отмечают церковный праздник 20 сентября в честь мученика Созонта и преподобного Луки Глубореченского. С 20 сентября в течение недели убирали лук на огороде. Наши предки хорошо знали признаки зрелости лука. Если на овоще было много шелухи, то ожидали холодную зиму.

Наши предки до 20 сентября не собирали лук и не сжигали шелуху. Это считалось дурной приметой, что сулило плохой урожай. В сегодняшнюю дату можно готовить любые блюда из лука, а также использовать шелуху в хозяйстве и косметологии.

Связки этого овоща развешивали на пороге или над входной дверью, чтобы защитить дом от неприятностей и болезней. Женщины из лука готовили целебный отвар для красоты волос. Для крепкого здоровья в этот день нужно съесть кусочек сырого лука.

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Что нельзя делать 20 сентября

Неудачный день для сбора винограда в саду. Собранные ягоды быстро сгниют. В этот день нельзя грубо обращаться с детьми и кричать на них. Не стоит в этот день свататься, иначе вас постигнет неудача. В целом день не подходит для романтических дел. Давать деньги или вещи взаймы сегодня - к потере денег.

Приметы погоды 20 сентября

Если шишки широко раскрыты, то грядет потеплении, а если чешуйки на шишках плотно закрыты, то скоро похолодает.

Чем выше на хвойных деревьях растут шишки, тем позднее наступит зима.

Черные тучи предвещают дожди.

Журавли высоко летят - к холодной и мокрой осени.

Восточный ветер дует - к грозе.

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