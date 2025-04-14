Узнайте, как по приметам провести сегодняшний день с пользой.

Сегодняшняя дата связана с несколькими украинскими обычаями и народными приметами. Мы рассказали лучшие факты о сегодняшнем дне - что запрещено делать, кого поздравить с именинами и какой праздник 14 апреля наступает в мире и Украине.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти папы римского Мартина. Также у православных в этом году 14 апреля начинается Страстная неделя - последняя перед Пасхой. А сегодняшний день известен как Великий понедельник. По старому календарю верующие чествуют преподобную Марию Египетскую.

Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Ранее отмечался профессиональный праздник сегодня в Украине - День ГАИ МВД. В 2018 году торжество отменили, но работники автомобильной инспекции по привычке продолжают его отмечать. Эти специалисты обеспечивают безопасность дорожного движения и наказывают нарушителей.

Из выдающихся украинцев родились 14 апреля епископ УГКЦ Антоний Ангелович, поэт Владимир Нарбут, певица Мария Харченко, художник Андрей Чебыкин.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 14 апреля праздник Всемирный квантовый день, посвященный квантовой науке и ученым-квантологам. Без достижений в этой сфере наш мир был бы совсем другим. Знания квантовой механики применялись в создании полупроводников, GPS, МРТ-сканеров и многих других технологий.

Другие известные сегодня праздники мира - День фигуриста, День вратаря, День внезапного смеха, День высоких достижений, День грузинского языка, День Америки.

В этот день родились такие мировые знаменитости: картограф Абрахам Ортелиус, физик и астроном Христиан Гюйгенс, историк Арнольд Тойнби, певица Лоретта Лин, рок-музыкант Ричи Блэкмор, актер Эдриен Броуди.

Что за праздник сегодня по народному календарю

У украинцев праздник сегодня известен под названием Мартин Лисогон. По давним приметам, в этот период из нор выходят лисы и шанс встретить их в лесу возрастает. Сегодняшняя дата считается удачной для развешивания скворечников и наполнения кормушек. А если птицы начали вить гнезда во дворе, то это очень счастливая примета.

Также у украинцев есть обычаи на Страстный понедельник. В этот день для христианина считается подвигом соблюдать строгий пост или вообще голодать.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. Сегодня нельзя устраивать шумные вечеринки, играть свадьбу, ходить в гости, а также желать зла другим людям. Самый строгий запрет дня касаются лжи - категорически запрещено говорить неправду, иначе попадете в неприятности.

Об этом дне известны такие давние погодные приметы:

ночь ясная и звездная - к жаркому засушливому лету;

сирень расцвела - больше морозов не будет;

ясное небо предвещает засуху;

если пошел дождь, то зерно не уродит.

Погода 14 апреля принесет Украине долгожданное потепление. Температура днем в большинстве областей поднимется до +16°, но солнца пока больше не станет.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр.

По старому стилю в праздник 14 апреля поздравляют обладателей имён Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.

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