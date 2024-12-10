Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 11 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

11 декабря по новому церковному календарю вспоминают преподобного Никона Печерского. В народном календаре - Никонов день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 11 декабря по новому календарю (24 декабря по старому) - день памяти преподобного Никона Печерского.

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Никон Печерский, он же Никон Сухой, жил в XI веке. Он был родом из богатой семьи, но раздал все свое имущество и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре.

В 1906 году случилось нашествие хана Боняка, и Никона вместе с другими монахами взяли в плен. Половец, который захватил инока, был очень жестоким: он мучил его голодом, оставлял летом на жаре, а зимой на морозе. Но преподобный покорно выносил все беды и благодарил Бога, а однажды сказал своему мучителю, что Господь вернет его в монастырь. Над пленником лишь посмеялись, но зря: он внезапно стал невидим, а стража лишь слышала слова: "Хвалите Господа с Небес".

Чудесным образом Никон оказался на литургии в Киево-Печерской лавре. Он думал скрыть это чудо от братии и хотел из смирения не снимать своих кандалов. Но игумен ему сказал: "Если бы Господь хотел, чтобы ты оставался связанным, Он не извел бы тебя из плена".

Спустя много лет половец, который мучил Никона, пришел в Киево-Печерский монастырь и узнал бывшего узника. Тогда он сам принял крещение и монашеский постриг и стал послушником преподобного. Умер святой в глу­бо­кой ста­ро­сти и был по­гре­бен в Ближ­них пе­ще­рах Ан­то­ния.

Святого Никона прозвали Сухим, потому что он высох от голода и других испытаний за годы пребывания в плену. Но вместе с тем отличался необыкновенной силой духа и усердием к молитве и совершил много богоугодных дел.

Какой церковный праздник 11 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 11 декабря

Приметы дня говорят о том, какой будет погода и лето:

если в этот день на улице плюсовая температура - скоро будут заморозки;

снег выпал ночью - будет лежать, а если пошел днем - скоро растает;

холодный и сухой день - лето будет жарким и сухим.

В народе 11 декабря - праздник Никонов день. В старину в это время было принято зажигать свечи - таким образом солнце "призывали" сойти на землю и отогнать нечисть.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 11 декабря, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругани, сквернословия, лени, жадности, зависти, не следует злиться, мстить и думать о мести, отказывать в помощи тем, кто просит о ней. Продолжается Рождественский пост - для тех, кто придерживается его, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ссориться и ругаться - считается те, кто бранятся, нечисть в дом пускают, и им не будет счастья целый год. Не советуют также браться за острые предметы, чтобы оградить себя от неприятностей, а также согласно народным приметам, сегодня нельзя ничего выносить и отдавать из дома - иначе счастье и достаток уйдут.

Что можно делать 11 декабря

В православный праздник сегодня у святого просят помощи детям, родственникам, здоровья и финансового благополучия. В старину говорили: "Никон стоит у икон" - это значило, что преподобный готов помочь всем, кто обратится за помощью.

В народе святой Никон стал символом борьбы с нечистой силой.

Кто отмечает день ангела 11 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Никон, Даниил, Леонтий, Петр, Терентий, Иван.

По старому стилю день ангела у Тимофея, Николая, Григория, Даниила, Федора, Константина, Павла, Сергея, Алексея, Анны.

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