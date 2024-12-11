Наши предки считали день 11 декабря довольно удачным - сегодня есть много примет на счастье. Узнайте, какой сегодня праздник наступает в Украине, что запрещено делать и как привлечь удачу своими действиями.
Что отмечаем 11 декабря - праздник в Украине
Верующие по новому стилю чествуют чествуют преподобного Даниила Столпника, отшельника Никона Киево-Печерского и преподобного Кукши Одесского. По старому календарю преподобного Стефана Нового. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 11 декабря отмечают христиане.
В праздник сегодня люди наблюдали за поведением птиц. Очень счастливой приметой считается увидеть сойку в этот день. А если эта яркая птица залетела во двор или постучала в окно дома, то жильцы весь следующий год будут в достатке.
Наши предки в эту дату старались максимально осветить дом после наступления темноты. По приметам, если вечером подсветить помещение лампадой, то в семью придет благополучие.
11 декабря считается удачным днем для гаданий, загадывания желаний и планирования долгосрочных дел.
Кто родился 11 декабря - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники дня имеют активный и жизнерадостный характер. Не могут долго сидеть без дела и вдохновляют других. Эмоциональные и ранимые, надолго запоминают обиды.
Что нельзя делать 11 декабря
Запрещено вредить природе, кричать на животных и рубить деревья.
Праздник 11 декабря не подходит для сложной и кропотливой работы, которая требует аккуратности.
Нельзя ничего отдавать из дома, иначе одолженное не вернут.
Неудачный день для рыбалки, охоты, сбора грибов.