Народный праздник 10 октября известен под названиями Евлампий-зимоуказатель, Савватий-пчельник.

Православная церковь Украины 10 октября по новому стилю чтит память мучеников Евлампия и Евлампии, которые были братом и сестрой. Также в этот день вспоминают епископа Владимира Волынского и Волынских святых Феотекна, Вассиана и Феофила.

По старому стилю церковь в праздник 10 октября чтила святого Савватия, который считается покровителем пчеловодов. С этого дня улья прятали на зимовку, а продукты пчеловодства продавали на ярмарках. Для крепкого здоровья в этот день нужно съесть натощак ложку мёда и запить колодезной водой.

Наши предки замечали, что в народный праздник 10 октября становилось гораздо холоднее, а темнело раньше. Часто селяне начинали топить печь с этой даты.

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Дата издавна считается очень удачной для рукоделия. Украинки посвящали этот народный праздник вышиванию. Поскольку темнеть уже начинало рано, для освещения избы использовали горящую лучину. Для вышивания рукодельницы Киевской Руси использовали деревянные пяльцы. Существовало поверье, что если незамужняя девушка начнет вышивать свадебный украинский рушник, то скоро она счастливо выйдет замуж.

По селах 10 октября проводили осенние ярмарки, где крестьяне продавали всё, что вырастили и изготовили за лето. На таких ярмарках покупали одежду, сани, дрова, шубы, лопаты и топоры. На Савватия было принято покупать жеребят и взрослых коней - считалось, что купленное животное будет крепким и долго проживет.

10 октября - знак Зодиака

Рожденный 10 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня очень чистоплотные и аккуратные. У них всегда всё распланировано. Они очень целеустремленные и готовы пойти на всё ради достижения своих целей. Стремятся к саморазвитию и большим карьерным достижениям, но всё же главной ценностью в их жизни является семья.

Что нельзя делать 10 октября

Не стоит на этот день планировать важные финансовые операции и дорогостоящие покупки. Дата неудачна для покупки дома или транспорта. Повышается риск остаться недовольным покупкой или потратить слишком много денег. Однако небольшие покупки наоборот порадуют.

Нельзя спать до обеда в этот день, иначе в будущем будете страдать от бессонницы.

Злиться, выражать недовольство жизнью, жаловаться на свои проблемы 10 октября - к росту неприятностей.

Не рекомендуется красить и подстригать волосы 10 октября.

Не ходите в лес 10 октября, особенно в одиночестве, иначе рискуете не найти дорогу назад. Не стоит ходить за грибами в этот день.

Брать вещи чужой половинки в этот день - к крупной ссоре.

Приметы погоды 10 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на елях и соснах появилось много шишек, то зима будет морозной и снежной.

Северный ветер подул - к холодной зиме, южный - к теплой.

Гроза 10 октября предвещает морозную, но малоснежную зиму.

Погода сухая и на дорогах нет грязи - похолодание наступит нескоро.

Если выпал первый снег, то через 40 дней начнется настоящая зима.

Пчелы залепляют вход в улей - к холодной зиме.

Куры начали линять - скоро потеплеет.

Клен начал краснеть - к ранней зиме.

Кот залезает на печь или под одеяло - приближается длительное похолодание.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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