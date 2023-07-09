Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

10 июля в православной церкви почитают память преподобного Сампсона Странноприимца. В народе этот день получил название Самсон Сеногной. Рассказываем, о чем молятся святом, что можно и нельзя делать на церковный праздник и какие приметы этого дня.

10 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Сампсон жил в V-VI веках в Риме и был родом из богатой и знатной христианской семьи. Он был образован, знал врачебное дело и всю жизнь посвятил бесплатному лечению бедняков.

После смерти родителей Сампсона раздал свое наследство нуждающимся, а сам поселился в пустыне под Константинополем. Позже Сампсон решил переехать в город - поселился в небольшом доме и стал принимать странников, нищих и больных. Согласно преданию, был случай, когда Сампсон исцелил императора Юстиниана - причем одним прикосновением руки. Император хотел озолотить своего спасителя, но Сампсон попросил его построить странноприимный дом и больницу. Преподобный до глубокой старости помогал людям и лечил их.

Видео дня

Святого Сампсона почитают 10 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать святого будут 27 июня.

Народные приметы на 10 июля

По приметам дня судили, какими будут урожай и погода вплоть до самой осени:

цветы с утра не раскрылись - пойдет дождь;

если в этот день дождь - будет сыро до бабьего лета;

ясная погода стоит - будет 7 недель такая;

пчел много летает - к засухе.

В народе этот день прозвали Самсон Сеногной - это было время частых дождей, и сено загнивало.

10 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено:

злиться и обижаться;

признаваться в любви и делать предложение руки и сердца - есть риск быть отвергнутым;

отправляться в дальнюю дорогу или переезжать - могут быть неудачи;

отказывать в помощи.

Отказывать в милосердии в этот день нельзя, так как можно самому остаться жить в нищете.

Что можно делать 10 июля

В этот день можно пойти в храм и помолиться святому Сампсону - у него просят избавить от болезней и помочь найти дорогу в жизни.

Главная обязанность дня - быть щедрым и добрым по отношению к другим, помочь нуждающимся, подать щедрую милостыню. Считается, чем больше отдашь 10 июля - тем больше воздастся в будущем.

По приметам, чтобы защитить дом и семью от недоброго, наши предки 10 июля выбрасывали старые или ненужные вещи. Поэтому в этот день можно избавляться от всех ненужных вещей - но не выбрасывать их, а отдать тому, кто нуждается.

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